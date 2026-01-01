Bis zu 80% Rabatt auf
Fitness-Website-Baukasten
Erstellen Sie noch heute Ihre Fitness-Website
Kostenloser Domainname
Schnelle KI Website-Erstellung
Keine Programmierkenntnisse erforderlich
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Erstellen Sie in 3 einfachen Schritten eine Fitness-Website
1. Wählen Sie die Bauweise.
Beantworten Sie drei einfache Fragen und sehen Sie zu, wie eine KI Ihnen eine Website erstellt, oder wählen Sie aus professionellen und vollständig anpassbaren Website-Vorlagen.
2. Passen Sie Ihre Website an
Verschieben Sie Website-Elemente wie Bilder und Textblöcke per Drag & Drop. Experimentieren Sie mit verschiedenen Farbschemata und Schriftarten oder fügen Sie sogar Videohintergründe hinzu. Programmier- oder Webdesign-Kenntnisse sind nicht erforderlich.
3. Online gehen
Sichern Sie sich mit wenigen Klicks eine Domain und starten Sie Ihre Website. Entscheiden Sie sich für ein Jahresabo und erhalten Sie die Domain im ersten Jahr kostenlos.
Arbeiten Sie intelligenter mit KI
Verfassen Sie mit dem KI-Texter praxisorientierte und SEO-optimierte Blogartikel. Finden Sie mit dem KI-Bildgenerator passende Bilder für Ihr Online-Fitnessstudio. Erstellen Sie mit dem KI-Logo-Generator ein Logo für Ihre Marke. Und schließlich gestalten Sie Ihre Website benutzerfreundlich mit der KI-Heatmap – platzieren Sie wichtige Informationen genau dort, wo Ihre Besucher sie sehen. Bitte beachten Sie, dass alle Tools nur im Business-Website-Builder-Paket enthalten sind.
Wählen Sie eine Website-Vorlage, die Ihre Besucher anspricht.
Profitieren Sie von 300 responsiven, von Designern erstellten und vollständig anpassbaren Vorlagen – geeignet für verschiedene Branchen, darunter Fitness, Gesundheit und Wellness.
Wichtigste Website-Elemente für Fitnessstudios
Geben Sie alle Details zu Ihrem Unternehmen, den verfügbaren Kursen, Preisen und Tarifen sowie Ihren Social-Media-Profilen an.
Optimieren Sie Ihre Website mit integrierten SEO-Tools und erzielen Sie bessere Platzierungen in den Suchergebnissen. Gewinnen Sie Einblicke in Ihren Traffic und finden Sie heraus, was Ihre Zielgruppe wirklich interessiert.
Richten Sie einen Online-Shop ein und verkaufen Sie Trainingspläne, Ernährungsratgeber oder Videokurse. Buchungen können über die Website entgegengenommen werden. Bitte beachten Sie, dass diese Funktionen nur im Paket „Website-Baukasten für Unternehmen“ verfügbar sind.
Meine Vision mithilfe des Hostinger Website Builders in eine Website umzusetzen, war kinderleicht, und das alles dank seiner Einfachheit und Geschwindigkeit.
Machen Sie mit integriertem Marketing und SEO auf sich aufmerksam
Erstellen, senden und verfolgen Sie E-Mail-Kampagnen mit Hostinger Reach
Beschreiben Sie Ihre Idee und lassen Sie KI versandfertige Marketing-E-Mails erstellen.
Marketingintegrationen leicht gemacht
Verbessern Sie Ihre Marketingstrategien durch die Integration von Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics und mehr.
Integrierte SEO-Tools
Optimieren Sie Ihren Shop für Suchmaschinen mit Hostingers integrierten SEO-Tools und KI SEO-Assistent.
Ermöglichen Sie eine reibungslosere Customer Journey, indem Sie sofortigen Kontakt über WhatsApp anbieten.
Erhalten Sie Google Ads-Guthaben, indem Sie innerhalb von 60 Tagen einen qualifizierenden Betrag ausgeben. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wir sind rund um die Uhr für Sie da.
Sie wissen nicht, wie Sie eine bestimmte Funktion finden? Fragen Sie unseren KI-Assistenten. Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser mehrsprachiges Kundenservice-Team jederzeit gerne zur Verfügung.
