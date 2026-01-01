Ja. Sie erhalten integrierte SEO-Tools, um die relevantesten und beliebtesten Keywords für Ihre Nische zu finden. Unsere Tools schlagen Ihnen außerdem Überschriften, Meta-Titel und eine Seitenbeschreibung vor, um mehr organischen Traffic zu generieren.

Sobald Sie genügend Besucher haben, nutzen Sie unser integriertes Analysetool, um Ihre Traffic-Trends der letzten drei, sieben und 30 Tage einzusehen und datenbasierte Entscheidungen darüber zu treffen, was funktioniert und was nicht. Für weitere Einblicke unterstützt unser Website-Baukasten verschiedene Drittanbieter-Tools, darunter Google Analytics und Hotjar.