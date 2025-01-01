Por que eu deveria ter um domínio personalizado?

Tenha um e-mail profissional Pare de usar aquele e-mail genérico antigo. Usar um e-mail com seu próprio domínio, como contato@seunome.com, é um passo simples que aumenta sua autoridade imediatamente.

Proteja sua identidade Não deixe para depois: seu domínio personalizado pode ser registrado por outra pessoa. Garantir o seu agora evita falsificações e mantém sua presença online sob seu controle.

Controle sua imagem Este link pertence somente a você, não a uma plataforma ou empregador. Você decide como compartilhá-lo e para quais conteúdos direcionar as pessoas.

Apareça em primeiro lugar Um domínio memorável é fácil de digitar e compartilhar. Isso é um grande diferencial para melhorar o SEO, ajudando seu site profissional a ter melhor posicionamento nos mecanismos de busca.

Aumente o valor da sua marca Começar com um domínio profissional transmite valor imediatamente. Isso faz com que você se destaque como um nome reconhecível, e não apenas mais um link.