আপনার এজেন্সির আয় ও সুনাম বৃদ্ধি করুন
অংশীদারদের জন্য সুবিধা যা আপনার এজেন্সিকে উন্নতি করতে সাহায্য করে
নিয়মিত কমিশন উপার্জন করুন
প্রতিটি রেফারেলকে চলমান আয়ে পরিণত করুন। নতুন রেফারেলের উপর ২০% এবং ক্লায়েন্ট রিনিউয়াল, ক্রস-সেল ও আপগ্রেডের উপর ১০% আয় করুন।
এজেন্সি ডিরেক্টরিতে খুঁজে পাওয়া যাবে
হোস্টিংগার এজেন্সি ডিরেক্টরিতে আপনার এজেন্সিকে তুলে ধরুন এবং সম্ভাব্য গ্রাহকদের আপনার পরিষেবাগুলো খুঁজে পেতে সাহায্য করুন।
বিশেষ রেফারেল অফার
হোস্টিঙ্গারের সাথে যৌথভাবে বাজারজাত করুন
এজেন্সি হোস্টিং-এ ২০% ছাড়
তিনটি ধাপে শুরু করুন
এক মিনিটে প্রয়োগ করুন
অনুমোদন পান
বৃদ্ধি করুন এবং উপার্জন করুন
শুধু আমাদের কথায় বিশ্বাস করবেন না।
সাপোর্ট দেওয়ার সময় আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সততার সাথে হোস্টিংগারকে একটি মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করি।
“আমি হোস্টিং, ডোমেইন নেম এবং এসএসএল সার্টিফিকেট এক জায়গা থেকেই পরিচালনা করতে পারতাম, যা সত্যিই স্বস্তিদায়ক ছিল।”
“আমি এ পর্যন্ত যত হোস্টিং প্রোভাইডার ব্যবহার করেছি, তার মধ্যে হোস্টিংগারই সেরা। এদের সাপোর্ট অসাধারণ এবং দামও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।”
আমি আমার ক্লায়েন্টদের হোস্টিংগারে স্থানান্তরিত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছি। সবকিছুই সহজ, এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফিচার আসছে।
হোস্টিংগারের সহজ ড্যাশবোর্ডের কল্যাণে আমরা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটটি নিজেরাই পরিচালনা করতে পারি।
সাপোর্ট দেওয়ার সময় আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সততার সাথে হোস্টিংগারকে একটি মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করি।
“আমি হোস্টিং, ডোমেইন নেম এবং এসএসএল সার্টিফিকেট এক জায়গা থেকেই পরিচালনা করতে পারতাম, যা সত্যিই স্বস্তিদায়ক ছিল।”
“আমি এ পর্যন্ত যত হোস্টিং প্রোভাইডার ব্যবহার করেছি, তার মধ্যে হোস্টিংগারই সেরা। এদের সাপোর্ট অসাধারণ এবং দামও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।”
আমি আমার ক্লায়েন্টদের হোস্টিংগারে স্থানান্তরিত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছি। সবকিছুই সহজ, এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফিচার আসছে।
হোস্টিংগারের সহজ ড্যাশবোর্ডের কল্যাণে আমরা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটটি নিজেরাই পরিচালনা করতে পারি।
অংশীদার প্রোগ্রাম সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
কারা আবেদন করতে পারবেন?
এই প্রোগ্রামটি সেইসব ওয়েব পেশাদারদের জন্য উন্মুক্ত যারা অন্যদের পরিষেবা প্রদান করেন — ফ্রিল্যান্সার, ওয়েব এজেন্সি এবং মার্কেটিং এজেন্সি সকলেই স্বাগত। আপনি আর্লি অ্যাক্সেসে আছেন, এবং অনুমোদিত হওয়ার জন্য আপনাকে নিম্নলিখিত সমস্ত শর্ত পূরণ করতে হবে:
- হোস্টিংগারে ১০টির বেশি ওয়েবসাইট হোস্ট করতে হবে
- আপনার পরিষেবা সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্যসহ একটি পেশাদার, বিদ্যমান ওয়েবসাইট থাকতে হবে
- আপনার কোম্পানির ডোমেনের সাথে মেলে এমন একটি কাজের ইমেল ব্যবহার করতে হবে (Gmail, Yahoo, এবং অন্যান্য সাধারণ প্রদানকারী গ্রহণযোগ্য নয়)
- একটি কোম্পানির নাম থাকতে হবে যা সাধারণ ওয়েব উপস্থিতির মাধ্যমে যাচাইযোগ্য
- একটি খাঁটি কোম্পানির বিবরণ জমা দিতে হবে, যা অন্য কোথাও থেকে অনুলিপি করা হয়নি
- হোস্টিংগারে অপব্যবহারের জন্য সাসপেনশনের কোনো ইতিহাস থাকা যাবে না
- এমন একটি বাজারে কাজ করতে হবে যা হোস্টিংগার স্পষ্টভাবে বাদ দেয়নি
আমি কীভাবে যোগদান করতে পারি?
আবেদন করার জন্য, আপনাকে hPanel → Agency Hub → Partner Program-এ যেতে হবে। অনুমোদনের আগে আবেদনপত্রগুলো পর্যালোচনা করা হয়।
এটি রেফারেল প্রোগ্রাম থেকে কীভাবে আলাদা?
পার্টনার প্রোগ্রাম হলো একটি আরও গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক। এর মাধ্যমে আপনি একটি পাবলিক প্রোফাইল, ইনবাউন্ড লিড এবং এমন সব সুবিধা পাবেন, যা হোস্টিংগারে যত বেশি ক্লায়েন্ট নিয়ে আসবেন, ততই বৃদ্ধি পাবে।
অংশীদাররা কী কী সুবিধা পান?
- এজেন্সি ডিরেক্টরিতে তালিকাভুক্ত হওয়ার সুযোগ
- শুধুমাত্র প্রথম ক্রয়ের উপর নয়, ক্রস-সেল এবং রিনিউয়ালের উপরও নিয়মিত কমিশন
- আপনার এজেন্সি হাব ড্যাশবোর্ডে ইনবাউন্ড লিড পৌঁছে দেওয়া হবে
- কো-ব্র্যান্ডেড রেফারেল ল্যান্ডিং পেজ এবং রেফারেল কুপন
- আপনার আনা ক্লায়েন্টদের জন্য এক্সক্লুসিভ রেফারেল অফার
- নতুন ক্রয়ে এজেন্সি হোস্টিং-এর উপর ২০% ছাড়
- আপনার নিজের ওয়েবসাইটের জন্য একটি পার্টনার ব্যাজ
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টেকনিক্যাল সাপোর্ট
আমি ক্লায়েন্টের জন্য যে কাজ করি, তাতে কি হোস্টিঙ্গার জড়িত?
না। মূল্য নির্ধারণ, কাজের পরিধি এবং সরবরাহের বিষয়টি আপনার ও ক্লায়েন্টের মধ্যকার ব্যাপার।
আমি কীভাবে রেফার করা ক্লায়েন্ট এবং কমিশন ট্র্যাক করব?
অনুমোদিত পার্টনাররা hPanel-এ (Agency Hub → Referrals → My earnings → Clients) একটি ডেডিকেটেড রেফারেল ড্যাশবোর্ড পান। এখানে রেফার করা সমস্ত ক্লায়েন্টকে দেখানো হয় এবং প্রতিটি ক্লায়েন্টের উপর ক্লিক করে কমিশনের বিবরণ — যেমন যোগ্য, অনুমোদিত, রেফার করা পণ্য এবং সম্পূর্ণ ইভেন্টের ইতিহাস — জানা যায়।
অংশীদার হিসেবে থাকার জন্য কি কোনো ন্যূনতম কার্যকলাপের শর্ত আছে?
হ্যাঁ। আপনার পার্টনার স্ট্যাটাস বজায় রাখতে, আপনাকে অবশ্যই রেফারেল প্রোগ্রামের মাধ্যমে হোস্টিংগারে কমপক্ষে $100 মূল্যের রেফারেল আনতে হবে। এই সীমার নিচে নেমে গেলে আপনার অ্যাকাউন্টটি প্রোগ্রাম থেকে বাদ পড়ার ঝুঁকিতে পড়বে।
আমি কি প্রোগ্রামটি ছেড়ে দিতে পারি?
হ্যাঁ, যেকোনো সময়, hPanel-এর Agency Hub-এর মাধ্যমে। আপনার ডিরেক্টরি প্রোফাইলটি মুছে ফেলা হবে এবং ইনবাউন্ড লিড আসা বন্ধ হয়ে যাবে।