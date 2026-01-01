হোস্টিংগার পার্টনার প্রোগ্রাম

আপনার এজেন্সির আয় ও সুনাম বৃদ্ধি করুন

হোস্টিংগার এজেন্সি ডিরেক্টরিতে পরিচিতি লাভ করুন
আপনার ক্লায়েন্টদের চুক্তি নবায়নের মাধ্যমে নিয়মিত কমিশন উপার্জন করুন।
হোস্টিং পার্টনার ব্যাজের মাধ্যমে আস্থা তৈরি করুন।
এখনই আবেদন করুন
আপনার এজেন্সির আয় ও সুনাম বৃদ্ধি করুন

অংশীদারদের জন্য সুবিধা যা আপনার এজেন্সিকে উন্নতি করতে সাহায্য করে

আরও বেশি উপার্জন করুন

নিয়মিত কমিশন উপার্জন করুন

প্রতিটি রেফারেলকে চলমান আয়ে পরিণত করুন। নতুন রেফারেলের উপর ২০% এবং ক্লায়েন্ট রিনিউয়াল, ক্রস-সেল ও আপগ্রেডের উপর ১০% আয় করুন।

নিয়মিত কমিশন উপার্জন করুন
গ্রাহক সংখ্যা বাড়ান।

এজেন্সি ডিরেক্টরিতে খুঁজে পাওয়া যাবে

হোস্টিংগার এজেন্সি ডিরেক্টরিতে আপনার এজেন্সিকে তুলে ধরুন এবং সম্ভাব্য গ্রাহকদের আপনার পরিষেবাগুলো খুঁজে পেতে সাহায্য করুন।

এজেন্সি ডিরেক্টরিতে খুঁজে পাওয়া যাবে

বিশেষ রেফারেল অফার

আপনার নিয়ে আসা ক্লায়েন্টদের সাথে শেয়ার করার জন্য এক্সক্লুসিভ রেফারেল কুপন পান।

হোস্টিঙ্গারের সাথে যৌথভাবে বাজারজাত করুন

সম্ভাব্য গ্রাহকদের সাথে শেয়ার করতে এবং কনভার্সন বাড়াতে একটি কো-ব্র্যান্ডেড রেফারেল ল্যান্ডিং পেজ তৈরি করুন।

এজেন্সি হোস্টিং-এ ২০% ছাড়

বিশেষ ২০% পার্টনার ডিসকাউন্টের মাধ্যমে এজেন্সি হোস্টিং-এর জন্য আরও কম পেমেন্ট করুন।
এটি যেভাবে কাজ করে

তিনটি ধাপে শুরু করুন

01

এক মিনিটে প্রয়োগ করুন

আপনার Hostinger অ্যাকাউন্টে লগ ইন করুন, Agency Hub-এ যান এবং পার্টনার প্রোগ্রাম রেজিস্ট্রেশনের ধাপগুলো সম্পন্ন করুন।
02

অনুমোদন পান

আমাদের সহযোগী দল আপনার আবেদন পর্যালোচনা করে এবং সাধারণত দুই কার্যদিবসের মধ্যে আপনাকে দ্রুত অনবোর্ডিং-এ সহায়তা করে।
03

বৃদ্ধি করুন এবং উপার্জন করুন

নিয়মিত কমিশন উপার্জন শুরু করুন, আপনার হোস্টিংগার পার্টনার ব্যাজটি অর্জন করুন এবং এজেন্সি ডিরেক্টরিতে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করুন।
বিশ্বাস গড়ে তুলুন

গ্রাহকদের দেখান যে আপনি একজন বিশ্বস্ত হোস্টিংগার পার্টনার।

হোস্টিংগার দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে যাচাইকৃত হন
আপনার ওয়েবসাইটে ব্যাজটি প্রদর্শন করুন
সম্ভাব্য গ্রাহকদের আপনার এজেন্সির প্রতি আরও আস্থা দিন।
এখনই আবেদন করুন
গ্রাহকদের দেখান যে আপনি একজন বিশ্বস্ত হোস্টিংগার পার্টনার।

শুধু আমাদের কথায় বিশ্বাস করবেন না।

হোস্টিংগার ব্যবহারের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিশ্বজুড়ে গ্রাহকরা কী বলেন, তা দেখুন।

সাপোর্ট দেওয়ার সময় আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সততার সাথে হোস্টিংগারকে একটি মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করি।

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

নোহমার সহ-প্রতিষ্ঠাতারা

“আমি হোস্টিং, ডোমেইন নেম এবং এসএসএল সার্টিফিকেট এক জায়গা থেকেই পরিচালনা করতে পারতাম, যা সত্যিই স্বস্তিদায়ক ছিল।”

Owen Phillips

Owen Phillips

কামার

“আমি এ পর্যন্ত যত হোস্টিং প্রোভাইডার ব্যবহার করেছি, তার মধ্যে হোস্টিংগারই সেরা। এদের সাপোর্ট অসাধারণ এবং দামও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।”

Jordi Robert

Jordi Robert

বিপণন বিশেষজ্ঞ

আমি আমার ক্লায়েন্টদের হোস্টিংগারে স্থানান্তরিত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছি। সবকিছুই সহজ, এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফিচার আসছে।

Anna Franques

Anna Franques

ডিজিটাল ডিজাইনার ও ডেভেলপার

হোস্টিংগারের সহজ ড্যাশবোর্ডের কল্যাণে আমরা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটটি নিজেরাই পরিচালনা করতে পারি।

Elise Hernaez

Elise Hernaez

ব্যবসার মালিক

সাপোর্ট দেওয়ার সময় আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য সততার সাথে হোস্টিংগারকে একটি মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করি।

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

নোহমার সহ-প্রতিষ্ঠাতারা

“আমি হোস্টিং, ডোমেইন নেম এবং এসএসএল সার্টিফিকেট এক জায়গা থেকেই পরিচালনা করতে পারতাম, যা সত্যিই স্বস্তিদায়ক ছিল।”

Owen Phillips

Owen Phillips

কামার

“আমি এ পর্যন্ত যত হোস্টিং প্রোভাইডার ব্যবহার করেছি, তার মধ্যে হোস্টিংগারই সেরা। এদের সাপোর্ট অসাধারণ এবং দামও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।”

Jordi Robert

Jordi Robert

বিপণন বিশেষজ্ঞ

আমি আমার ক্লায়েন্টদের হোস্টিংগারে স্থানান্তরিত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছি। সবকিছুই সহজ, এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ফিচার আসছে।

Anna Franques

Anna Franques

ডিজিটাল ডিজাইনার ও ডেভেলপার

হোস্টিংগারের সহজ ড্যাশবোর্ডের কল্যাণে আমরা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটটি নিজেরাই পরিচালনা করতে পারি।

Elise Hernaez

Elise Hernaez

ব্যবসার মালিক

অংশীদার প্রোগ্রাম সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

হোস্টিংগার পার্টনার প্রোগ্রাম সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজুন।

এই প্রোগ্রামটি সেইসব ওয়েব পেশাদারদের জন্য উন্মুক্ত যারা অন্যদের পরিষেবা প্রদান করেন — ফ্রিল্যান্সার, ওয়েব এজেন্সি এবং মার্কেটিং এজেন্সি সকলেই স্বাগত। আপনি আর্লি অ্যাক্সেসে আছেন, এবং অনুমোদিত হওয়ার জন্য আপনাকে নিম্নলিখিত সমস্ত শর্ত পূরণ করতে হবে:

  • হোস্টিংগারে ১০টির বেশি ওয়েবসাইট হোস্ট করতে হবে
  • আপনার পরিষেবা সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্যসহ একটি পেশাদার, বিদ্যমান ওয়েবসাইট থাকতে হবে
  • আপনার কোম্পানির ডোমেনের সাথে মেলে এমন একটি কাজের ইমেল ব্যবহার করতে হবে (Gmail, Yahoo, এবং অন্যান্য সাধারণ প্রদানকারী গ্রহণযোগ্য নয়)
  • একটি কোম্পানির নাম থাকতে হবে যা সাধারণ ওয়েব উপস্থিতির মাধ্যমে যাচাইযোগ্য
  • একটি খাঁটি কোম্পানির বিবরণ জমা দিতে হবে, যা অন্য কোথাও থেকে অনুলিপি করা হয়নি
  • হোস্টিংগারে অপব্যবহারের জন্য সাসপেনশনের কোনো ইতিহাস থাকা যাবে না
  • এমন একটি বাজারে কাজ করতে হবে যা হোস্টিংগার স্পষ্টভাবে বাদ দেয়নি

আবেদন করার জন্য, আপনাকে hPanel → Agency Hub → Partner Program-এ যেতে হবে। অনুমোদনের আগে আবেদনপত্রগুলো পর্যালোচনা করা হয়।

পার্টনার প্রোগ্রাম হলো একটি আরও গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক। এর মাধ্যমে আপনি একটি পাবলিক প্রোফাইল, ইনবাউন্ড লিড এবং এমন সব সুবিধা পাবেন, যা হোস্টিংগারে যত বেশি ক্লায়েন্ট নিয়ে আসবেন, ততই বৃদ্ধি পাবে।

  • এজেন্সি ডিরেক্টরিতে তালিকাভুক্ত হওয়ার সুযোগ
  • শুধুমাত্র প্রথম ক্রয়ের উপর নয়, ক্রস-সেল এবং রিনিউয়ালের উপরও নিয়মিত কমিশন
  • আপনার এজেন্সি হাব ড্যাশবোর্ডে ইনবাউন্ড লিড পৌঁছে দেওয়া হবে
  • কো-ব্র্যান্ডেড রেফারেল ল্যান্ডিং পেজ এবং রেফারেল কুপন
  • আপনার আনা ক্লায়েন্টদের জন্য এক্সক্লুসিভ রেফারেল অফার
  • নতুন ক্রয়ে এজেন্সি হোস্টিং-এর উপর ২০% ছাড়
  • আপনার নিজের ওয়েবসাইটের জন্য একটি পার্টনার ব্যাজ
  • অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টেকনিক্যাল সাপোর্ট

না। মূল্য নির্ধারণ, কাজের পরিধি এবং সরবরাহের বিষয়টি আপনার ও ক্লায়েন্টের মধ্যকার ব্যাপার।

অনুমোদিত পার্টনাররা hPanel-এ (Agency Hub → Referrals → My earnings → Clients) একটি ডেডিকেটেড রেফারেল ড্যাশবোর্ড পান। এখানে রেফার করা সমস্ত ক্লায়েন্টকে দেখানো হয় এবং প্রতিটি ক্লায়েন্টের উপর ক্লিক করে কমিশনের বিবরণ — যেমন যোগ্য, অনুমোদিত, রেফার করা পণ্য এবং সম্পূর্ণ ইভেন্টের ইতিহাস — জানা যায়।

হ্যাঁ। আপনার পার্টনার স্ট্যাটাস বজায় রাখতে, আপনাকে অবশ্যই রেফারেল প্রোগ্রামের মাধ্যমে হোস্টিংগারে কমপক্ষে $100 মূল্যের রেফারেল আনতে হবে। এই সীমার নিচে নেমে গেলে আপনার অ্যাকাউন্টটি প্রোগ্রাম থেকে বাদ পড়ার ঝুঁকিতে পড়বে।

হ্যাঁ, যেকোনো সময়, hPanel-এর Agency Hub-এর মাধ্যমে। আপনার ডিরেক্টরি প্রোফাইলটি মুছে ফেলা হবে এবং ইনবাউন্ড লিড আসা বন্ধ হয়ে যাবে।

একজন বিশ্বস্ত অংশীদার হয়ে উঠুন

হোস্টিংগার পার্টনার প্রোগ্রামে আবেদন করুন এবং ক্লায়েন্ট আকর্ষণ, নিয়মিত কমিশন উপার্জন ও বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরির নতুন উপায় উন্মোচন করুন।

শুরু করুন

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।