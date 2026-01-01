Các mẫu ứng dụng sức khỏe và sắc đẹp là các bố cục ứng dụng web được xây dựng sẵn, được thiết kế để tạo ra các công cụ giúp mọi người theo dõi, cải thiện và quản lý sức khỏe thể chất và tinh thần của họ – từ các ứng dụng theo dõi thể dục và lập kế hoạch bữa ăn đến nhật ký sức khỏe tâm thần và máy tính chỉ số BMI. Chúng cung cấp một cấu trúc khởi đầu có thể được tùy chỉnh hoàn toàn để đáp ứng nhu cầu của bạn, vì vậy bạn có thể tạo ra các công cụ sức khỏe và sắc đẹp của riêng mình mà không cần lập trình hoặc thiết lập kỹ thuật.