Các mẫu ứng dụng giáo dục là bố trí ứng dụng web được xây dựng sẵn được thiết kế để xây dựng các công cụ giúp mọi người học, thực hành và phát triển các kỹ năng mới – từ các trình xây dựng bài kiểm tra và các công cụ thẻ flash đến các ứng dụng học ngôn ngữ và nền tảng khóa học. Chúng cung cấp một cấu trúc bắt đầu có thể được tùy chỉnh và hỗ trợ bởi AI Builder tích hợp trong - không cần tài khoản của bên thứ ba hoặc thiết lập kỹ thuật - để tạo các ứng dụng học tập và các công cụ giáo dục của riêng bạn.