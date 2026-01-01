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Mẫu ứng dụng giáo dục

Cho dù bạn muốn xây dựng một công cụ học tập cá nhân hay ra mắt một nền tảng học tập trả phí cho học viên của mình, hãy bắt đầu với các mẫu có thể tùy chỉnh – và biến ý tưởng thành ứng dụng hoạt động chỉ trong vài phút.
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Câu hỏi thường gặp về mẫu giao diện Hostinger

Các mẫu ứng dụng giáo dục là bố trí ứng dụng web được xây dựng sẵn được thiết kế để xây dựng các công cụ giúp mọi người học, thực hành và phát triển các kỹ năng mới – từ các trình xây dựng bài kiểm tra và các công cụ thẻ flash đến các ứng dụng học ngôn ngữ và nền tảng khóa học. Chúng cung cấp một cấu trúc bắt đầu có thể được tùy chỉnh và hỗ trợ bởi AI Builder tích hợp trong - không cần tài khoản của bên thứ ba hoặc thiết lập kỹ thuật - để tạo các ứng dụng học tập và các công cụ giáo dục của riêng bạn.

Các mẫu ứng dụng giáo dục có thể được sử dụng để xây dựng các công cụ tạo bài kiểm tra, công cụ thẻ học, ứng dụng học ngôn ngữ, trò chơi đố vui, công cụ lập kế hoạch học tập, nền tảng khóa học, và nhiều hơn nữa. Chúng phù hợp cho các dự án học tập cá nhân cũng như để xây dựng và cung cấp các công cụ học tập cho học sinh, cộng đồng hoặc khách hàng.

Không cần kỹ năng lập trình. Với Hostinger Horizons, bạn có thể tùy chỉnh các mẫu chỉ bằng cách mô tả những thay đổi bạn muốn. AI sẽ tạo và cập nhật ứng dụng web dựa trên các lời nhắc của bạn.

You can create a working web app in minutes and refine it in hours depending on how much customization you want. The template provides the initial structure, while AI helps generate features and adjust the interface.

Đúng vậy. Các công cụ giáo dục rất phù hợp để kiếm tiền – mọi người sẵn sàng trả tiền cho những công cụ thực sự giúp họ học hỏi. Sau khi ứng dụng của bạn ra mắt, bạn có thể tính phí truy cập, kết nối với Google AdSense hoặc cung cấp nó như một nguồn tài nguyên trả phí cho học viên, khán giả hoặc khách hàng của bạn như một nguồn thu nhập bổ sung.

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