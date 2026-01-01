Tất cả các mẫuTrang webỨng dụngBản tin

Communication app templates

Whether you're building a support chat for your own business or a community forum for your audience, start with customizable templates – and stop overpaying for tools you could build yourself.
Năng suất
Tài chính
Công cụ sáng tạo & AI
Công cụ tạo
Máy tính & công cụ chuyển đổi
Thêm
All templates
Live Q&A tool

Live Q&A tool

Q&A broadcast app

Q&A broadcast app

Câu hỏi thường gặp về mẫu giao diện Hostinger

Các mẫu ứng dụng giao tiếp là các bố cục ứng dụng web được xây dựng sẵn, được thiết kế để tạo ra các công cụ giúp mọi người kết nối, cộng tác và tương tác – từ các cuộc trò chuyện hỗ trợ khách hàng và diễn đàn cộng đồng đến các công cụ phản hồi và hệ thống trợ giúp. Chúng cung cấp một cấu trúc ban đầu có thể được tùy chỉnh hoàn toàn để đáp ứng nhu cầu của bạn, vì vậy bạn có thể tạo ra các công cụ giao tiếp của riêng mình mà không cần lập trình hoặc thiết lập kỹ thuật.

Các mẫu ứng dụng giao tiếp có thể được sử dụng để xây dựng các cuộc trò chuyện hỗ trợ khách hàng, diễn đàn cộng đồng, công cụ thu thập phản hồi, hệ thống trợ giúp, bảng thông báo, và nhiều hơn nữa. Chúng phù hợp để cải thiện giao tiếp trong nội bộ doanh nghiệp cũng như để xây dựng và cung cấp các công cụ giao tiếp cho khách hàng của bạn.

Không cần kỹ năng lập trình. Với Hostinger Horizons, bạn có thể tùy chỉnh các mẫu chỉ bằng cách mô tả những thay đổi bạn muốn. AI sẽ tạo và cập nhật ứng dụng web dựa trên các lời nhắc của bạn.

Bạn có thể tạo một ứng dụng web hoạt động chỉ trong vài phút và tinh chỉnh nó trong vài giờ tùy thuộc vào mức độ tùy chỉnh bạn muốn. Các mẫu cung cấp cấu trúc ban đầu, trong khi AI giúp tạo ra các tính năng và điều chỉnh giao diện.

Có. Các công cụ giao tiếp rất cần thiết cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Sử dụng chúng cho doanh nghiệp của bạn và ngừng trả tiền cho các nền tảng đắt đỏ – hoặc tiến xa hơn nữa và cung cấp ứng dụng giao tiếp riêng của bạn như một dịch vụ trả phí cho khách hàng và tạo thêm nguồn doanh thu mới cho doanh nghiệp của bạn.

Không tìm thấy mẫu bạn cần?

Sáng tạo cùng Horizons
Xây dựng các trang web và ứng dụng hoàn chỉnh chỉ bằng cách trò chuyện với AI.

Bạn thích những gì mình thấy chứ?

Còn rất nhiều điều thú vị khác để khám phá. Hãy xem toàn bộ thư viện mẫu giao diện Hostinger của chúng tôi.
Khám phá tất cả các mẫu
Bạn thích những gì mình thấy chứ?

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.