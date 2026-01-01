Communication app templates

Các mẫu ứng dụng giao tiếp là các bố cục ứng dụng web được xây dựng sẵn, được thiết kế để tạo ra các công cụ giúp mọi người kết nối, cộng tác và tương tác – từ các cuộc trò chuyện hỗ trợ khách hàng và diễn đàn cộng đồng đến các công cụ phản hồi và hệ thống trợ giúp. Chúng cung cấp một cấu trúc ban đầu có thể được tùy chỉnh hoàn toàn để đáp ứng nhu cầu của bạn, vì vậy bạn có thể tạo ra các công cụ giao tiếp của riêng mình mà không cần lập trình hoặc thiết lập kỹ thuật.