AI and creative app templates
Câu hỏi thường gặp về mẫu giao diện Hostinger
Trí tuệ nhân tạo (AI) và các mẫu ứng dụng sáng tạo là gì?
Các mẫu AI và ứng dụng sáng tạo là bố trí ứng dụng web được xây dựng sẵn được thiết kế để xây dựng các công cụ hỗ trợ với các tác vụ sáng tạo – từ viết và tạo hình ảnh cho đến thiết kế và tạo nội dung. Chúng cung cấp một cấu trúc khởi đầu có thể được tùy chỉnh và hỗ trợ bởi AI built-in của AI Builder – không cần tài khoản của bên thứ ba hoặc thiết lập kỹ thuật – để tạo trợ lý AI, công cụ sáng tạo và máy tạo.
Tôi có thể xây dựng những loại ứng dụng trí tuệ nhân tạo và ứng dụng sáng tạo nào bằng các mẫu này?
Các mẫu ứng dụng sáng tạo và AI có thể được sử dụng để xây dựng trợ lý viết bài bằng AI, trình tạo hình ảnh, công cụ thiết kế, sáng tạo nội dung, và nhiều hơn nữa. Chúng phù hợp cho các dự án cá nhân cũng như để xây dựng và cung cấp các công cụ sáng tạo cho khách hàng hoặc khán giả của bạn.
Tôi có cần kiến thức lập trình để xây dựng ứng dụng trí tuệ nhân tạo hoặc ứng dụng sáng tạo bằng cách sử dụng mẫu không?
Không cần kỹ năng lập trình. Với Hostinger Horizons, bạn có thể tùy chỉnh các mẫu chỉ bằng cách mô tả những thay đổi bạn muốn. AI sẽ tạo và cập nhật ứng dụng web dựa trên các lời nhắc của bạn.
Tôi có thể xây dựng một ứng dụng nhanh đến mức nào bằng trí tuệ nhân tạo và mẫu thiết kế sẵn?
Bạn có thể tạo một ứng dụng web hoạt động chỉ trong vài phút và tinh chỉnh nó trong vài giờ tùy thuộc vào mức độ tùy chỉnh bạn muốn. Các mẫu cung cấp cấu trúc ban đầu, trong AI giúp tạo ra các tính năng và điều chỉnh giao diện.
Tôi có thể kiếm tiền từ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và ứng dụng sáng tạo mà tôi xây dựng không?
Có. Nhiều người sáng tạo sử dụng mẫu AI Builder để xây dựng các công cụ AI-powered mà họ cung cấp cho khách hàng hoặc xuất bản cho đối tượng của họ. Sau khi ứng dụng của bạn đang hoạt động, bạn có thể tính phí cho truy cập, cung cấp nó như một dịch vụ, hoặc nhúng nó vào một doanh nghiệp hiện có.