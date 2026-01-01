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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI age progression (Oldify/Babify)

AI age progression (Oldify/Babify)

AI fairytale generator

AI fairytale generator

AI hairstyle simulator

AI hairstyle simulator

AI image generator

AI image generator

AI recipe builder

AI recipe builder

AI stylist app

AI stylist app

AI Writer (children's story generator)

AI Writer (children's story generator)

Blog post generator (dark)

Blog post generator (dark)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (playful)

Image enhancer (playful)

Image upscaler

Image upscaler

Resume builder

Resume builder

Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

Slogan generator (playful)

Social media post generator

Social media post generator

Câu hỏi thường gặp về mẫu giao diện Hostinger

Các mẫu AI và ứng dụng sáng tạo là bố trí ứng dụng web được xây dựng sẵn được thiết kế để xây dựng các công cụ hỗ trợ với các tác vụ sáng tạo – từ viết và tạo hình ảnh cho đến thiết kế và tạo nội dung. Chúng cung cấp một cấu trúc khởi đầu có thể được tùy chỉnh và hỗ trợ bởi AI built-in của AI Builder – không cần tài khoản của bên thứ ba hoặc thiết lập kỹ thuật – để tạo trợ lý AI, công cụ sáng tạo và máy tạo.

Các mẫu ứng dụng sáng tạo và AI có thể được sử dụng để xây dựng trợ lý viết bài bằng AI, trình tạo hình ảnh, công cụ thiết kế, sáng tạo nội dung, và nhiều hơn nữa. Chúng phù hợp cho các dự án cá nhân cũng như để xây dựng và cung cấp các công cụ sáng tạo cho khách hàng hoặc khán giả của bạn.

Không cần kỹ năng lập trình. Với Hostinger Horizons, bạn có thể tùy chỉnh các mẫu chỉ bằng cách mô tả những thay đổi bạn muốn. AI sẽ tạo và cập nhật ứng dụng web dựa trên các lời nhắc của bạn.

Bạn có thể tạo một ứng dụng web hoạt động chỉ trong vài phút và tinh chỉnh nó trong vài giờ tùy thuộc vào mức độ tùy chỉnh bạn muốn. Các mẫu cung cấp cấu trúc ban đầu, trong AI giúp tạo ra các tính năng và điều chỉnh giao diện.

Có. Nhiều người sáng tạo sử dụng mẫu AI Builder để xây dựng các công cụ AI-powered mà họ cung cấp cho khách hàng hoặc xuất bản cho đối tượng của họ. Sau khi ứng dụng của bạn đang hoạt động, bạn có thể tính phí cho truy cập, cung cấp nó như một dịch vụ, hoặc nhúng nó vào một doanh nghiệp hiện có.

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