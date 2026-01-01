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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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Word calculator and auto-complete writer

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Câu hỏi thường gặp về mẫu giao diện Hostinger

Các mẫu ứng dụng Calculator và Converter là bố trí ứng dụng web được xây dựng sẵn, được thiết kế để xây dựng các công cụ thực hiện tính toán, chuyển đổi và ước tính dựa trên đầu vào của người dùng – từ các công cụ tính toán tín dụng và BMI đến các bộ chuyển đổi đơn vị và nhiệt độ. Chúng cung cấp một cấu trúc khởi đầu có thể được tùy chỉnh và hỗ trợ bằng AI built-in của AI Builder – không cần tài khoản bên thứ ba hoặc thiết lập kỹ thuật – để tạo ra các công cụ tính toán và chuyển đổi của riêng bạn.

Các mẫu ứng dụng tính toán và công cụ chuyển đổi có thể được sử dụng để xây dựng công cụ tính toán, công cụ theo dõi chỉ số BMI, bộ đếm calo, tính toán tỷ suất lợi nhuận, công cụ báo giá, công cụ chuyển đổi đơn vị, công cụ chuyển đổi nhiệt độ, và nhiều hơn nữa. Chúng phù hợp cho mục đích sử dụng cá nhân cũng như để nhúng các công cụ hữu ích vào trang web hoặc xây dựng chúng cho khách hàng của bạn.

Không cần kỹ năng lập trình. Với Hostinger Horizons, bạn có thể tùy chỉnh các mẫu chỉ bằng cách mô tả những thay đổi bạn muốn. AI sẽ tạo và cập nhật ứng dụng web dựa trên các lời nhắc của bạn.

Bạn có thể tạo một ứng dụng web hoạt động chỉ trong vài phút và tinh chỉnh nó trong vài giờ tùy thuộc vào mức độ tùy chỉnh bạn muốn. Các mẫu cung cấp cấu trúc ban đầu, trong khi AI giúp tạo ra các tính năng và điều chỉnh giao diện.

Các công cụ tính toán và chuyển đổi là một trong những cách hiệu quả nhất để tăng sự tham gia trên một trang web hiện có – chúng cung cấp cho khách truy cập một lý do để ở lại lâu hơn và quay trở lại. Với Hostinger AI Builder, bạn có thể xây dựng và nhúng công cụ tính toán của riêng bạn mà không phải trả tiền cho các giải pháp của bên thứ ba.

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