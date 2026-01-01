Calculator and converter app templates

Các mẫu ứng dụng Calculator và Converter là bố trí ứng dụng web được xây dựng sẵn, được thiết kế để xây dựng các công cụ thực hiện tính toán, chuyển đổi và ước tính dựa trên đầu vào của người dùng – từ các công cụ tính toán tín dụng và BMI đến các bộ chuyển đổi đơn vị và nhiệt độ. Chúng cung cấp một cấu trúc khởi đầu có thể được tùy chỉnh và hỗ trợ bằng AI built-in của AI Builder – không cần tài khoản bên thứ ba hoặc thiết lập kỹ thuật – để tạo ra các công cụ tính toán và chuyển đổi của riêng bạn.