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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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Câu hỏi thường gặp về mẫu giao diện Hostinger

Các mẫu ứng dụng CRM là các bố cục ứng dụng web được xây dựng sẵn, được thiết kế để tạo ra các công cụ giúp quản lý mối quan hệ khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và tổ chức các hoạt động bán hàng – từ trình quản lý liên hệ và theo dõi giao dịch đến cổng thông tin khách hàng và bảng điều khiển bán hàng. Chúng cung cấp một cấu trúc khởi đầu có thể được tùy chỉnh hoàn toàn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn, vì vậy bạn có thể tạo ra giải pháp CRM của riêng mình mà không cần lập trình hoặc thiết lập kỹ thuật.

Các mẫu CRM có thể được sử dụng để xây dựng trình quản lý liên hệ, theo dõi khách hàng tiềm năng, quy trình bán hàng, cổng thông tin khách hàng, bảng điều khiển giao dịch, công cụ nhắc nhở theo dõi và nhiều hơn nữa. Chúng phù hợp để quản lý mối quan hệ khách hàng của riêng bạn cũng như để xây dựng và cung cấp các giải pháp CRM cho khách hàng của bạn.

Không cần kỹ năng lập trình. Với Hostinger Horizons, bạn có thể tùy chỉnh các mẫu chỉ bằng cách mô tả những thay đổi bạn muốn. AI sẽ tạo và cập nhật ứng dụng web dựa trên các lời nhắc của bạn.

Bạn có thể tạo một ứng dụng web hoạt động chỉ trong vài phút và tinh chỉnh nó trong vài giờ tùy thuộc vào mức độ tùy chỉnh bạn muốn. Các mẫu cung cấp cấu trúc ban đầu, trong khi AI giúp tạo ra các tính năng và điều chỉnh giao diện.

Có. Các công cụ CRM đang rất được ưa chuộng trong giới doanh nghiệp nhỏ và người làm nghề tự do, những người cần một cách đơn giản để quản lý khách hàng của mình. Hãy tự xây dựng CRM của riêng bạn và ngừng trả tiền cho các nền tảng đắt tiền – hoặc tiến xa hơn nữa và cung cấp CRM tùy chỉnh của bạn như một dịch vụ trả phí cho khách hàng và tạo thêm nguồn doanh thu mới cho doanh nghiệp của bạn.

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