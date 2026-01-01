CRM app templates

Các mẫu ứng dụng CRM là các bố cục ứng dụng web được xây dựng sẵn, được thiết kế để tạo ra các công cụ giúp quản lý mối quan hệ khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và tổ chức các hoạt động bán hàng – từ trình quản lý liên hệ và theo dõi giao dịch đến cổng thông tin khách hàng và bảng điều khiển bán hàng. Chúng cung cấp một cấu trúc khởi đầu có thể được tùy chỉnh hoàn toàn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn, vì vậy bạn có thể tạo ra giải pháp CRM của riêng mình mà không cần lập trình hoặc thiết lập kỹ thuật.