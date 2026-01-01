Mẫu ứng dụng tài chính

Bạn không cần kinh nghiệm lập trình để xây dựng ứng dụng web. Các công cụ AI không cần lập trình như Hostinger Horizons cho phép bạn mô tả ý tưởng bằng ngôn từ của riêng mình và tạo ra một ứng dụng web hoạt động ngay lập tức.

Các mẫu Horizons được xây dựng sẵn có thể đóng vai trò là nguồn cảm hứng và điểm khởi đầu cho ứng dụng của bạn. Chỉ cần tùy chỉnh chúng bằng cách yêu cầu AI tạo ra một ứng dụng đầy đủ chức năng – mà không cần viết một dòng mã nào.

Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn của chúng tôi về cách tạo ứng dụng web.