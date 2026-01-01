Generator app templates

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Câu hỏi thường gặp về mẫu giao diện Hostinger

Mẫu ứng dụng Generator là bố trí ứng dụng web được xây dựng sẵn được thiết kế để xây dựng các công cụ tạo ra nội dung, ý tưởng hoặc sản lượng dựa trên đầu vào người dùng – từ các nhà tạo tên và nhà viết sinh học cho đến công cụ ý tưởng và các nhà tạo nội dung. Chúng cung cấp một cấu trúc khởi đầu có thể được tùy chỉnh và hỗ trợ bởi AI Builder tích hợp – không cần tài khoản bên thứ ba hoặc thiết lập kỹ thuật – để tạo các công cụ tạo ra của riêng bạn.

Các mẫu ứng dụng tạo nội dung có thể được sử dụng để tạo công cụ tạo tên, viết tiểu sử, xác thực ý tưởng, tạo mô tả sản phẩm, công cụ viết thư xin việc, gợi ý công thức nấu ăn và nhiều hơn nữa. Chúng phù hợp cho các dự án cá nhân cũng như để xây dựng và cung cấp các công cụ tạo nội dung cho người dùng hoặc khách hàng của bạn.

Không cần kỹ năng lập trình. Với Hostinger Horizons, bạn có thể tùy chỉnh các mẫu chỉ bằng cách mô tả những thay đổi bạn muốn. AI sẽ tạo và cập nhật ứng dụng web dựa trên các lời nhắc của bạn.

Bạn có thể tạo một ứng dụng web hoạt động chỉ trong vài phút và tinh chỉnh nó trong vài giờ tùy thuộc vào mức độ tùy chỉnh bạn muốn. Các mẫu cung cấp cấu trúc ban đầu, trong khi AI giúp tạo ra các tính năng và điều chỉnh giao diện.

Có. Các công cụ tạo nội dung đặc biệt phù hợp để kiếm tiền – các công cụ tạo nội dung chuyên biệt thu hút đối tượng người dùng mục tiêu cao và họ quay lại sử dụng nhiều lần. Sau khi ứng dụng của bạn ra mắt, bạn có thể tính phí truy cập, kết nối với Google AdSense hoặc tích hợp nó vào một doanh nghiệp hiện có như một nguồn thu nhập bổ sung.

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