Generator app templates

Mẫu ứng dụng Generator là bố trí ứng dụng web được xây dựng sẵn được thiết kế để xây dựng các công cụ tạo ra nội dung, ý tưởng hoặc sản lượng dựa trên đầu vào người dùng – từ các nhà tạo tên và nhà viết sinh học cho đến công cụ ý tưởng và các nhà tạo nội dung. Chúng cung cấp một cấu trúc khởi đầu có thể được tùy chỉnh và hỗ trợ bởi AI Builder tích hợp – không cần tài khoản bên thứ ba hoặc thiết lập kỹ thuật – để tạo các công cụ tạo ra của riêng bạn.