Các mẫu ứng dụng thể dục và thể thao là các bố cục ứng dụng web được xây dựng sẵn, được thiết kế để tạo ra các công cụ giúp mọi người tập luyện, theo dõi tiến độ và đạt được mục tiêu thể dục của họ – từ lập kế hoạch tập luyện và theo dõi hoạt động đến các công cụ huấn luyện và hướng dẫn dinh dưỡng. Chúng cung cấp một cấu trúc ban đầu có thể được tùy chỉnh hoàn toàn để đáp ứng nhu cầu của bạn, vì vậy bạn có thể tạo ra các công cụ thể dục và thể thao của riêng mình mà không cần lập trình hoặc thiết lập kỹ thuật.