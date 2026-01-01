Marketing app templates
Câu hỏi thường gặp về mẫu giao diện Hostinger
Mẫu ứng dụng tiếp thị là gì?
Các mẫu ứng dụng Marketing là các bố trí ứng dụng web được xây dựng sẵn, được thiết kế để xây dựng các công cụ giúp lập kế hoạch, tạo và quản lý các hoạt động tiếp thị – từ kế hoạch truyền thông xã hội và lịch nội dung cho đến các nhà xây dựng UTM và các nhà tạo blog. Chúng cung cấp một cấu trúc khởi đầu có thể được tùy chỉnh và hỗ trợ bằng AI được xây dựng trong AI Builder – không cần tài khoản bên thứ ba hoặc thiết lập kỹ thuật – để tạo các công cụ tiếp thị của riêng bạn.
Tôi có thể xây dựng những loại ứng dụng tiếp thị nào bằng các mẫu này?
Các mẫu ứng dụng tiếp thị có thể được sử dụng để xây dựng công cụ lên lịch đăng bài trên mạng xã hội, lịch nội dung, công cụ tạo UTM, công cụ tạo bài đăng blog, công cụ tạo nội dung quảng cáo, công cụ tạo chuỗi email, và nhiều hơn nữa. Chúng phù hợp để quản lý các hoạt động tiếp thị của riêng bạn cũng như để xây dựng và cung cấp các công cụ tiếp thị cho khách hàng của bạn.
Tôi có cần kiến thức lập trình để xây dựng ứng dụng tiếp thị bằng cách sử dụng mẫu không?
Không cần kỹ năng lập trình. Với Hostinger Horizons, bạn có thể tùy chỉnh các mẫu chỉ bằng cách mô tả những thay đổi bạn muốn. AI sẽ tạo và cập nhật ứng dụng web dựa trên các lời nhắc của bạn.
Tôi có thể xây dựng ứng dụng bằng mẫu tiếp thị nhanh đến mức nào?
Bạn có thể tạo một ứng dụng web hoạt động chỉ trong vài phút và tinh chỉnh nó trong vài giờ tùy thuộc vào mức độ tùy chỉnh bạn muốn. Các mẫu cung cấp cấu trúc ban đầu, trong khi AI giúp tạo ra các tính năng và điều chỉnh giao diện.
Tôi có thể kiếm tiền từ các ứng dụng tiếp thị mà tôi xây dựng không?
Các công cụ tiếp thị đặc biệt có giá trị đối với các doanh nghiệp và người làm việc tự do cần tối ưu hóa quy trình làm việc – hãy sử dụng chúng cho các hoạt động tiếp thị của riêng bạn và ngừng trả tiền cho các công cụ bên thứ ba đắt tiền, hoặc tiến xa hơn nữa và cung cấp ứng dụng của bạn như một dịch vụ trả phí cho khách hàng và tạo thêm nguồn doanh thu mới cho doanh nghiệp của bạn.