Marketing app templates

Các mẫu ứng dụng Marketing là các bố trí ứng dụng web được xây dựng sẵn, được thiết kế để xây dựng các công cụ giúp lập kế hoạch, tạo và quản lý các hoạt động tiếp thị – từ kế hoạch truyền thông xã hội và lịch nội dung cho đến các nhà xây dựng UTM và các nhà tạo blog. Chúng cung cấp một cấu trúc khởi đầu có thể được tùy chỉnh và hỗ trợ bằng AI được xây dựng trong AI Builder – không cần tài khoản bên thứ ba hoặc thiết lập kỹ thuật – để tạo các công cụ tiếp thị của riêng bạn.