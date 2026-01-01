Hostinger Mail vs Zoho Mail

Compare Hostinger e Zoho em um olhar para encontrar o serviço de hospedagem de email corporativo certo para suas necessidades.
Veja a comparação.

Porquê escolher o Hostinger Mail?

Um excelente e-mail não tem de ser complicado nem caro. É aí que entra em cena a Hostinger.

Valor que realmente faça sentido

Uma caixa de entrada profissional não tem de custar uma fortuna. O Hostinger Business Email oferece um endereço personalizado, segurança robusta e espaço para crescimento — sem aumentos inesperados na renovação.

Pronto a usar em minutos

Sem complicações técnicas de configuração. Independentemente de o seu domínio estar alojado na Hostinger ou não, ativar a sua caixa de entrada requer apenas alguns cliques – e o seu primeiro e-mail profissional já está pronto para ser enviado.

O essencial, abordado

Filtragem de spam, autenticação de e-mail, acesso móvel e ferramentas de escrita com IA — tudo integrado. Assim, pode concentrar-se no seu negócio, e não na sua caixa de entrada.

Comparação direta

Compare preços e características num relance.
Hostinger Mail
Zoho Mail

Preço inicial por apartado*

Starts at 0,39 €/mês
1 USD/mês

Domínio livre

Yes
No

Armazenamento por caixa de correio

10 GB - 50 GB
5 GB - 100 GB

Aliases de e-mail

Até 30
Até 30

Regras de encaminhamento

Yes
Yes

Respostas automáticas

Yes
Yes

Proteção contra spam e vírus

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Veja quem abriu os seus e-mails

Todos os planos
No

Interações por e-mail

Yes
No

recursos de IA

Sim, assistente de IA, escrita por IA, pesquisa inteligente e resumos.
Sim, assistente de IA

E-mail agentivo

Yes
No

Suporte ao cliente

Chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana
24/7 e-mail; chat em planos pagos

Avaliação no Trustpilot

4.5 / 5.0
4,0 / 5,0
Começar

*Data da comparação: 1 de junho de 2026.

Descubra porque é que mais de 5 milhões de proprietários de sites escolhem a Hostinger.

Não acredite apenas na nossa palavra – veja o que as pessoas que utilizaram os serviços de e-mail empresarial da Hostinger dizem sobre a sua experiência.

Simos

Review provider

Utilizo os serviços da Hostinger há mais de um ano e estou extremamente impressionado. Embora o profissionalismo geral seja evidente, o seu serviço de e-mail é realmente fantástico: fiável, fácil de configurar e perfeito para uma comunicação profissional.

Bob Stewart

Review provider

O serviço da Hostinger tem tudo o que preciso para e-mail e domínio, com as características certas e um preço justo. Outros serviços de alojamento afirmam ser os melhores, mas enredam-no em complexidade e marketing excessivo.

OASK Publishers

Review provider

Tenho utilizado os serviços de e-mail da Hostinger para comunicação empresarial e, no geral, a experiência tem sido tranquila e fiável. O processo de configuração foi simples e a ligação de e-mails com domínio personalizado foi fácil, mesmo sem conhecimentos técnicos avançados.

Adquira o seu plano de e-mail empresarial com inteligência artificial.

Garantia de reembolso de 30 dias

Cancele a qualquer momento

Apoio 24/7

plano de 48 meses
87% de desconto
Starter
Ideal para: empresários individuais
2,99
0,39/mês
Escolher plano
Preço por caixa de correio. Para um período de 48 meses. Renova por 1,59 €/mês por um período de 48 meses.
1 caixa de correio incluída
5 GB de armazenamento por caixa de correio
5 Regras de Encaminhamento
5 aliases de email

Vantagens:

Email agêntico
MAIS POPULAR
75% de desconto
Standard
Ideal para: pequenas empresas prontas para escalar
3,99
0,99/mês
Escolher plano
Preço por caixa de correio. Para um período de 48 meses. Renova por 2,79 €/mês por um período de 48 meses.
1 caixa de correio incluída
20 GB de armazenamento por caixa de correio
20 Regras de Encaminhamento
10 aliases de email

Vantagens:

Pesquise, responda, resuma e escreva - tudo com a ajuda de ferramentas de IA - ilimitado
Veja quem abriu os seus emails
Respostas de email inteligentes orientadas por IA
Respostas automáticas
Email agêntico
67% de desconto
Premium
Ideal para: equipas que escalam
5,99
1,99/mês
Escolher plano
Preço por caixa de correio. Para um período de 48 meses. Renova por 3,99 €/mês por um período de 48 meses.
1 caixa de correio incluída
50 GB de armazenamento por caixa de correio
50 Regras de Encaminhamento
30 aliases de email

Vantagens:

Domínio grátis durante um ano
Acompanhe os cliques em links e as aberturas de ficheiros
Pesquise, responda, resuma e escreva - tudo com a ajuda de ferramentas de IA - ilimitado
Veja quem abriu os seus emails
Respostas automáticas
Email agêntico
87% de desconto
Starter
Ideal para: empresários individuais
2,99
0,39/mês
Escolher plano
Preço por caixa de correio. Para um período de 48 meses. Renova por 1,59 €/mês por um período de 48 meses.
1 caixa de correio incluída
5 GB de armazenamento por caixa de correio
5 Regras de Encaminhamento
5 aliases de email

Vantagens:

Email agêntico
MAIS POPULAR
75% de desconto
Standard
Ideal para: pequenas empresas prontas para escalar
3,99
0,99/mês
Escolher plano
Preço por caixa de correio. Para um período de 48 meses. Renova por 2,79 €/mês por um período de 48 meses.
1 caixa de correio incluída
20 GB de armazenamento por caixa de correio
20 Regras de Encaminhamento
10 aliases de email

Vantagens:

Pesquise, responda, resuma e escreva - tudo com a ajuda de ferramentas de IA - ilimitado
Veja quem abriu os seus emails
Respostas de email inteligentes orientadas por IA
Respostas automáticas
Email agêntico
67% de desconto
Premium
Ideal para: equipas que escalam
5,99
1,99/mês
Escolher plano
Preço por caixa de correio. Para um período de 48 meses. Renova por 3,99 €/mês por um período de 48 meses.
1 caixa de correio incluída
50 GB de armazenamento por caixa de correio
50 Regras de Encaminhamento
30 aliases de email

Vantagens:

Domínio grátis durante um ano
Acompanhe os cliques em links e as aberturas de ficheiros
Pesquise, responda, resuma e escreva - tudo com a ajuda de ferramentas de IA - ilimitado
Veja quem abriu os seus emails
Respostas automáticas
Email agêntico

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Proteção contra spam, vírus e phishing
Aceda ao email em qualquer aplicação ou dispositivo
Acompanhe todas as atividades da sua caixa de correio com os registos de auditoria
Mantenha os seu dados seguros com a encriptação ponto a ponto
Migre os seus emails com facilidade
Defina as respostas automáticas para quando não estiver disponível
Reencaminhe os seus emails para qualquer endereço de email
Recupere emails enviados para endereços mal digitados
Webmail rápido, simples e fácil de usar
Proteção contra spam, vírus e phishing
Aceda ao email em qualquer aplicação ou dispositivo
Acompanhe todas as atividades da sua caixa de correio com os registos de auditoria
Mantenha os seu dados seguros com a encriptação ponto a ponto
Migre os seus emails com facilidade
Defina as respostas automáticas para quando não estiver disponível
Reencaminhe os seus emails para qualquer endereço de email
Recupere emails enviados para endereços mal digitados
Webmail rápido, simples e fácil de usar

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

Leve a sua caixa de entrada consigo.

Vai mudar de provedor de email? Importe os seus emails, pastas e contactos na hora com o Kodee, o seu assistente de email de IA.
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Leve a sua caixa de entrada consigo.

Hostinger Mail versus outros fornecedores de alojamento de e-mail

Hostinger Mail vs. GoDaddy Email

Hostinger vs GoDaddy (hosting)

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