Po prostu wybierz projekt strony internetowej, który Ci się podoba – możesz go podejrzeć przed rozpoczęciem edycji.

Hostinger oferuje dwa rodzaje szablonów stron – Kreator stron Hostinger i Horizons. Oba są przyjazne dla urządzeń mobilnych, gotowe pod SEO oraz łatwe w dostosowywaniu i uruchamianiu. Różnica tkwi w sposobie ich edycji.

Szablony Kreatora stron Hostinger korzystają z tradycyjnego edytora typu „przeciągnij i upuść”, który umożliwia ręczną zmianę czcionek, dostosowywanie kolorów oraz aktualizowanie obrazów i tekstu. Dostępne są również narzędzia AI, takie jak Generator treści AI, które przyspieszają proces.

Szablony Horizons bazują na podejściu vibecoding. Możesz aktualizować tekst i obrazy bezpośrednio, a także dostosowywać czcionki i schematy kolorów, opisując zmiany agentowi AI, który je zaimplementuje.

Oba podejścia są przyjazne dla początkujących i pozwalają na szybkie wprowadzanie zmian – wystarczy wybrać szablon, który najbardziej Ci odpowiada.

Gdy już będzie podobać Ci się wygląd swojej strony, kliknij „Publikuj”, a zostanie ona natychmiast opublikowana.