Tak. Możesz dostosowywać szablony stron internetowych, zmieniając tekst, obrazy, kolory, układy i funkcje, aby dopasować je do swojej marki i celów. Możesz również dodawać lub usuwać strony i sekcje w dowolnym momencie. Wszystkie szablony są w pełni edytowalne i nie wymagają umiejętności kodowania ani projektowania.

W zależności od wybranego szablonu, proces edycji może się różnić. Niektóre szablony są tworzone za pomocą kreatora stron Hostinger, a inne za pomocą Hostinger Horizons.

Szablony stworzone za pomocą kreatora stron Hostinger korzystają z edytora typu „przeciągnij i upuść” z wbudowanymi narzędziami AI, które pomagają szybko tworzyć treści i dostosowywać układy.

Szablony Horizons opierają się na podejściu vibe-coding. Zamiast ręcznie przeciągać i upuszczać elementy, możesz opisać zmiany, które chcesz wprowadzić, i porozmawiać z AI, która zastosuje aktualizacje za Ciebie.

Oba edytory są przyjazne dla początkujących, więc możesz po prostu wybrać projekt szablonu, który Ci się podoba i dostosować go do swoich potrzeb.