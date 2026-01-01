Szablony stron internetowych dla kredytów hipotecznych

Po prostu wybierz projekt strony internetowej, który Ci się podoba – możesz go podejrzeć przed rozpoczęciem edycji.

Hostinger oferuje dwa rodzaje szablonów stron internetowych – Hostinger Website Builder i Horizons. Oba są przyjazne dla urządzeń mobilnych, gotowe pod SEO oraz łatwe w dostosowywaniu i uruchamianiu. Różnica tkwi w sposobie ich edycji.

Szablony Hostinger Website Builder korzystają z tradycyjnego edytora „przeciągnij i upuść”, który umożliwia ręczną zmianę czcionek, dostosowywanie kolorów oraz aktualizowanie obrazów i tekstu. Dostępne są również narzędzia AI, takie jak AI Writer, które przyspieszają proces.

Szablony Horizons bazują na podejściu vibecoding. Możesz aktualizować tekst i obrazy bezpośrednio, a także dostosowywać czcionki i schematy kolorów, opisując zmiany agentowi AI, który je zaimplementuje.

Oba podejścia są przyjazne dla początkujących i pozwalają na szybkie wprowadzanie zmian – wystarczy wybrać szablon, który najbardziej Ci odpowiada.

Gdy będziesz zadowolony z wyglądu swojej witryny, kliknij „Publikuj”, a zostanie ona natychmiast opublikowana.