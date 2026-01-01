Openship to otwarta platforma wdrożeniowa, którą można samodzielnie hostować, przekształcająca każdy serwer w Twoją własną platformę jako usługę. Skieruj ją na repozytorium Git, a wykryje stos technologiczny, zbuduje kontener, udostępni bazy danych, domeny i TLS, a następnie dostarczy wynik — bez plików potoku czy YAML do utrzymania. Wbudowane są funkcje Push-to-deploy, środowiska podglądu, przepływy środowisk testowych i produkcyjnych oraz przywracanie jednym kliknięciem.

Samodzielne hostowanie Openship utrzymuje Twój potok kompilacji, dane aplikacji i infrastrukturę całkowicie na maszynach, które kontrolujesz, bez opłat za stanowisko czy blokady dostawcy. Zarządzaj wszystkim z panelu webowego, aplikacji desktopowej, CLI lub REST API i przenoś standardowe kontenery Docker między dostawcami, kiedy tylko zechcesz.