Wdróż Openship jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa platforma wdrożeniowa z możliwością samodzielnego hostowania, z wbudowanym CI/CD, do dostarczania dowolnego stosu technologicznego na Twoje własne serwery.
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Co możesz zbudować z Openship
Openship to otwarta platforma wdrożeniowa, którą można samodzielnie hostować, przekształcająca każdy serwer w Twoją własną platformę jako usługę. Skieruj ją na repozytorium Git, a wykryje stos technologiczny, zbuduje kontener, udostępni bazy danych, domeny i TLS, a następnie dostarczy wynik — bez plików potoku czy YAML do utrzymania. Wbudowane są funkcje Push-to-deploy, środowiska podglądu, przepływy środowisk testowych i produkcyjnych oraz przywracanie jednym kliknięciem.
Samodzielne hostowanie Openship utrzymuje Twój potok kompilacji, dane aplikacji i infrastrukturę całkowicie na maszynach, które kontrolujesz, bez opłat za stanowisko czy blokady dostawcy. Zarządzaj wszystkim z panelu webowego, aplikacji desktopowej, CLI lub REST API i przenoś standardowe kontenery Docker między dostawcami, kiedy tylko zechcesz.
Główne cechy Openship
Wbudowane CI/CD
Wdrożenie za pomocą funkcji push ze środowiskami podglądu, przepływami stagingowymi i produkcyjnymi oraz wycofywaniem zmian jednym kliknięciem — bez konieczności pisania plików potoku.
Dowolny stos, dowolny serwer
Wdrażaj Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker lub monorepozytoria na dowolny VPS, dedykowany serwer lub homelab.
W pełni zarządzany backend
Udostępniaj Postgres, MySQL, MongoDB i Redis wraz z procesami roboczymi, WebSockets i pamięcią obiektową z jednego panelu sterowania.
Domeny i SSL
Automatyczne certyfikaty HTTPS, obsługa symboli wieloznacznych i nieograniczone domeny z automatycznym odnawianiem obsługiwanym dla każdego wdrożenia.
Trzy sposoby pracy
Zarządzaj wdrożeniami z pełnej aplikacji desktopowej, panelu webowego dla zespołu lub skryptowalnego interfejsu wiersza poleceń (CLI) wspieranego przez interfejs API REST.
Przenośność kontenerów
Wszystko działa jako standardowe kontenery Docker, więc możesz swobodnie przenosić obciążenia między dostawcami lub własnym sprzętem.
Dlaczego warto uruchomić Openship na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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