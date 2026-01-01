ExcaliDash to samodzielnie hostowana warstwa zarządzania dla Excalidraw, która przekształca zbiór rozproszonych rysunków w zorganizowaną, przeszukiwalną przestrzeń roboczą. Zamiast żonglować pojedynczymi plikami .excalidraw, otrzymujesz centralny pulpit nawigacyjny, gdzie szkice znajdują się w kolekcjach, każda zmiana jest rejestrowana w historii wersji, a diagramy mogą być udostępniane za pośrednictwem linków o ograniczonym zakresie. Łączy on pełny edytor Excalidraw z lekkim zapleczem, dzięki czemu rysowanie, zapisywanie i organizowanie odbywa się w jednej prywatnej instancji.

Uruchomienie ExcaliDash na Twoim własnym VPS sprawia, że każdy diagram, szkic architektury i tablica burzy mózgów pozostają w całości w Twojej infrastrukturze. Nie ma opłat za stanowisko ani dostępu stron trzecich do Twoich danych, podczas gdy opcjonalne konta dla wielu użytkowników i jednokrotne logowanie OIDC pozwalają zespołom bezpiecznie współpracować pod Twoją kontrolą.