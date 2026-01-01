Wdróż ExcaliDash jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny do organizowania, zarządzania i współpracy nad Twoimi rysunkami Excalidraw z historią wersji i bezpiecznym udostępnianiem linków.
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Co możesz zbudować z ExcaliDash
ExcaliDash to samodzielnie hostowana warstwa zarządzania dla Excalidraw, która przekształca zbiór rozproszonych rysunków w zorganizowaną, przeszukiwalną przestrzeń roboczą. Zamiast żonglować pojedynczymi plikami .excalidraw, otrzymujesz centralny pulpit nawigacyjny, gdzie szkice znajdują się w kolekcjach, każda zmiana jest rejestrowana w historii wersji, a diagramy mogą być udostępniane za pośrednictwem linków o ograniczonym zakresie. Łączy on pełny edytor Excalidraw z lekkim zapleczem, dzięki czemu rysowanie, zapisywanie i organizowanie odbywa się w jednej prywatnej instancji.
Uruchomienie ExcaliDash na Twoim własnym VPS sprawia, że każdy diagram, szkic architektury i tablica burzy mózgów pozostają w całości w Twojej infrastrukturze. Nie ma opłat za stanowisko ani dostępu stron trzecich do Twoich danych, podczas gdy opcjonalne konta dla wielu użytkowników i jednokrotne logowanie OIDC pozwalają zespołom bezpiecznie współpracować pod Twoją kontrolą.
Główne cechy ExcaliDash
Scentralizowany pulpit nawigacyjny rysunków
Uporządkuj wszystkie swoje szkice Excalidraw w kolekcje z miniaturami i wyszukiwaniem, aby diagramy były łatwe do znalezienia zamiast rozpraszać się po luźnych plikach.
Historia wersji
Każda edycja jest automatycznie zapisywana w migawce, co pozwala Ci przeglądać poprzednie stany i przywracać wcześniejsze wersje dowolnego rysunku, gdy zdarzą się błędy.
Ograniczone udostępnianie linków
Udostępniaj pojedyncze rysunki za pośrednictwem linków z kontrolą dostępu, dając współpracownikom lub interesariuszom dostęp do podglądu lub edycji bez ujawniania całego Twojego obszaru roboczego.
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wiele osób może pracować na tym samym płótnie razem za pośrednictwem WebSockets, co sprawia, że sesje burzy mózgów i projektowania na żywo przebiegają płynnie dla rozproszonych zespołów.
Elastyczne uwierzytelnianie
Uruchom w trybie dla jednego użytkownika lub włącz konta dla wielu użytkowników z jednokrotnym logowaniem OIDC, pasującym zarówno do użytku osobistego, jak i dla większych zespołów.
Dlaczego warto uruchomić ExcaliDash na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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