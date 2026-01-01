Decidim to platforma demokracji partycypacyjnej, pierwotnie stworzona dla miasta Barcelona, a obecnie używana przez rządy krajowe, rady regionalne, uniwersytety i organizacje obywatelskie w ponad trzydziestu krajach do przeprowadzania referendów, budżetów partycypacyjnych, zgromadzeń obywatelskich i procesów współtworzenia polityki online.

Samodzielne hostowanie Decidim na własnym VPS utrzymuje dane obywateli, rejestry głosowań i historię obrad pod Twoją pełną suwerennością — nigdy na platformie SaaS strony trzeciej — jednocześnie udostępniając Ci pełny kod źródłowy Ruby on Rails na licencji AGPL-3.0 do rozszerzania, audytowania i federowania z innymi instancjami Decidim.