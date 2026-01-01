Wdróż Decidim jednym kliknięciem.
Otwarta platforma demokracji partycypacyjnej do konsultacji obywatelskich, budżetowania partycypacyjnego i wspólnego podejmowania decyzji.
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Co możesz zbudować z Decidim
Decidim to platforma demokracji partycypacyjnej, pierwotnie stworzona dla miasta Barcelona, a obecnie używana przez rządy krajowe, rady regionalne, uniwersytety i organizacje obywatelskie w ponad trzydziestu krajach do przeprowadzania referendów, budżetów partycypacyjnych, zgromadzeń obywatelskich i procesów współtworzenia polityki online.
Samodzielne hostowanie Decidim na własnym VPS utrzymuje dane obywateli, rejestry głosowań i historię obrad pod Twoją pełną suwerennością — nigdy na platformie SaaS strony trzeciej — jednocześnie udostępniając Ci pełny kod źródłowy Ruby on Rails na licencji AGPL-3.0 do rozszerzania, audytowania i federowania z innymi instancjami Decidim.
Główne cechy Decidim
Budżet partycypacyjny
Przeprowadzaj wieloetapowe konsultacje budżetowe, gdzie obywatele proponują, wspierają i głosują nad sposobem alokacji środków publicznych, z wbudowanymi zasadami głosowania i publikacją wyników.
Zgromadzenia obywatelskie
Organizuj procesy deliberatywne z propozycjami, debatami, spotkaniami i śledzeniem odpowiedzialności, aby każdy wkład obywatelski był możliwy do śledzenia od pomysłu do rezultatu.
Wielodzierżawny z założenia
Hostuj wiele niezależnych przestrzeni partycypacyjnych — miast, departamentów lub organizacji — na jednej instancji Decidim z izolowaną zawartością i administratorami.
Decyzje podlegające audytowi
Każda propozycja, głosowanie i poprawka jest rejestrowana na przejrzystej osi czasu, którą obywatele, dziennikarze i organy nadzorcze mogą sprawdzić w dowolnym momencie.
Integracja otwartych standardów
Jednokrotne logowanie SAML i OAuth, interfejsy API REST i GraphQL oraz obsługa ActivityPub pozwalają Decidim na integrację z istniejącymi systemami tożsamości obywatelskiej oraz szerszym fediverse.
Dostępny w ponad 60 językach
Rozwiązania przetłumaczone i dostarczane do użytku przez rządy i organizacje oddolne na całym świecie, z wbudowanymi narzędziami do tłumaczenia treści w każdej przestrzeni partycypacyjnej.
Dlaczego warto uruchomić Decidim na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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