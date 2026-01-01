Bitwarden to oficjalny serwer menedżera haseł zbudowany i utrzymywany przez Bitwarden Inc. Ten szablon wdraża Bitwarden lite, dystrybucję jednokontenerową dostawcy, wraz z dedykowaną bazą danych MariaDB. W przeciwieństwie do społecznościowych reimplementacji API Bitwarden, uruchamia ten sam kod serwera, który Bitwarden dostarcza swoim klientom, więc zachowanie skarbca, kryptografia i częstotliwość aktualizacji pochodzą bezpośrednio od dostawcy.

Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS utrzymuje każdy element skarbca, załącznik i plik w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, podczas gdy Twoje urządzenia nadal używają oficjalnych rozszerzeń przeglądarki Bitwarden, aplikacji desktopowych, mobilnych i CLI. Traefik umieszcza kontener z automatycznymi certyfikatami Let's Encrypt, spełniając wymagania HTTPS, które wymuszają klienci Bitwarden. Bitwarden zaleca wersję lite do użytku osobistego i domowych laboratoriów.