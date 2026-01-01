Wdróż Bitwarden jednym kliknięciem.
Oficjalny, samodzielnie hostowany serwer menedżera haseł Bitwarden, sparowany z dedykowaną usługą bazy danych MariaDB.
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Co możesz zbudować z Bitwarden
Bitwarden to oficjalny serwer menedżera haseł zbudowany i utrzymywany przez Bitwarden Inc. Ten szablon wdraża Bitwarden lite, dystrybucję jednokontenerową dostawcy, wraz z dedykowaną bazą danych MariaDB. W przeciwieństwie do społecznościowych reimplementacji API Bitwarden, uruchamia ten sam kod serwera, który Bitwarden dostarcza swoim klientom, więc zachowanie skarbca, kryptografia i częstotliwość aktualizacji pochodzą bezpośrednio od dostawcy.
Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS utrzymuje każdy element skarbca, załącznik i plik w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, podczas gdy Twoje urządzenia nadal używają oficjalnych rozszerzeń przeglądarki Bitwarden, aplikacji desktopowych, mobilnych i CLI. Traefik umieszcza kontener z automatycznymi certyfikatami Let's Encrypt, spełniając wymagania HTTPS, które wymuszają klienci Bitwarden. Bitwarden zaleca wersję lite do użytku osobistego i domowych laboratoriów.
Główne cechy Bitwarden
Oficjalny serwer Bitwarden
Uruchamia kod serwera, który Bitwarden Inc. tworzy i utrzymuje, dzięki czemu poprawki bezpieczeństwa i wydania pochodzą bezpośrednio od dostawcy.
Oficjalna kompatybilność klienta
Rozszerzenia przeglądarki, aplikacje desktopowe, aplikacje mobilne oraz Bitwarden CLI łączą się z Twoim własnym serwerem bez żadnych modyfikacji.
Kompleksowo zaszyfrowany skarbiec
Elementy są szyfrowane na Twoich urządzeniach w modelu zero-knowledge, dzięki czemu serwer nigdy nie widzi Twojego hasła głównego.
Organizacje i udostępnianie
Udostępniaj poświadczenia członkom rodziny lub współpracownikom za pośrednictwem organizacji i kolekcji z kontrolą dostępu na użytkownika.
Fakultatywne usługi dla przedsiębiorstw
SSO, udostępnianie SCIM i rejestrowanie zdarzeń są dostarczane w obrazie i mogą zostać włączone, gdy wymaga tego licencja.
Dlaczego warto uruchomić Bitwarden na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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