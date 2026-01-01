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Website templates FAQ's
Wat is een website template?
Een websitetemplate, of websitethema, is een vooraf ontworpen lay-out voor een website met een kant-en-klare structuur, ontwerpelementen en voorbeeldinhoud. Het dient als startpunt dat je kunt aanpassen met eigen tekst, afbeeldingen, huisstijl en functies. Zo kun je snel een complete website te maken.
Hostinger website templates bevatten doorgaans:
- Pagina-indelingen (homepage, over ons, contact, etc.)
- Ontwerpelementen zoals lettertypen, kleuren en secties
- Navigatiestructuur
- Responsief ontwerp, zodat de site werkt op zowel mobiele apparaten als desktops.
Met een template hoef je niet zelf een website te ontwerpen of te coderen. Je kiest simpelweg een template die bij je past, zodat je deze direct kunt afstemmen op je merk of project.
Wat zijn de verschillende soorten website templates?
De website templates van Hostinger zijn ontworpen voor diverse doeleinden en branches. Afhankelijk van de niche variëren de ontwerpen van strak en minimalistisch tot levendig en gedurfd.
Enkele van de populairste templatecategorieën zijn e-commerce, portfolio, zakelijk, cv, blog, marketing en mode. Er is ook een selectie lege templates beschikbaar als je al een specifieke visie hebt die je wilt realiseren.
Hoe kies ik een template voor mijn website?
Begin met na te denken over wat je met je website wilt bereiken. Afhankelijk van je doelen heb je misschien verschillende soorten websites nodig. Je kunt bijvoorbeeld het volgende gebruiken:
- een zakelijke website template voor een bedrijfssite
- een portfolio template om je werk te presenteren
- een e-commerce template om online producten te verkopen.
Zodra je weet welk type site je nodig hebt, kun je het volgende overwegen:
- Vereiste functies en functionaliteit. E-commerce-sites hebben bijvoorbeeld productpagina's en afrekenopties nodig, terwijl influencers of creators misschien de voorkeur geven aan blog-stijl lay-outs om verhalen en foto's te delen.
- Lay-out en ontwerpstijl. Kies een lay-out die bij je content past, zoals een minimalistisch ontwerp voor portfolio's of een meer dynamische lay-out voor bedrijven.
- Merkalignment. De look-and-feel van de template moet aansluiten bij de stijl van je merk, zodat je deze eenvoudig kunt aanpassen aan je eigen identiteit.
Wat maakt het ontwerp van een template goed?
Hoewel er geen eenduidig antwoord is, horen goede websiteontwerp templates volledig mobiel-responsief te zijn. Deze zijn gemaakt met HTML5 en volgen moderne ontwerpprincipes en trends.
Bovendien moet een goede website template meerdere doelen dienen. Een websiteontwerp van één pagina moet bijvoorbeeld eenvoudig kunnen worden omgezet in een webshop, waarbij e-commerce functionaliteit en extra pagina's kunnen worden toegevoegd.
Hoe maak ik een website met een template?
Kies het websiteontwerp dat je mooi vindt – je kunt een voorbeeld bekijken voordat je met bewerken begint.
Hostinger biedt twee soorten website templates aan: Hostinger Website Bouwer en Horizons templates. Beide zijn mobielvriendelijk, SEO-geoptimaliseerd en gemakkelijk aan te passen en te lanceren. Het verschil zit in de manier waarop je ze bewerkt.
Hostinger Website Bouwer templates gebruiken een traditionele drag-and-drop editor, waarmee je lettertypen kunt wijzigen, kleuren kunt aanpassen en afbeeldingen en tekst handmatig kunt bijwerken. AI-tools, zoals AI-writer, zijn ook beschikbaar om het proces te versnellen.
De Horizons templates zijn gebaseerd op een vibe coding. Je kunt tekst en afbeeldingen direct aanpassen en lettertypen of kleurenschema’s wijzigen door de wijzigingen aan een AI-agent door te geven, die deze vervolgens voor je doorvoert.
Beide methoden zijn gebruiksvriendelijk voor beginners en het snel doorvoeren van wijzigingen is eenvoudig – kies dus de template die het beste bij jou past.
Zodra je tevreden bent met het uiterlijk van je website, klik je op Publiceren en de site wordt direct live gezet.
Zijn de website templates van Hostinger gratis?
Je kunt gratis beginnen met het bouwen van je project met behulp van een Hostinger template, een creditcard is niet nodig. Je moet echter upgraden naar een betaald plan wanneer je klaar bent en je project online wil publiceren.
Afhankelijk van de template die je kiest, zijn er plannen verkrijgbaar vanaf € 2,99/mnd voor templates die zijn gebouwd met de drag-and-drop website bouwer, of € 6,99/mnd voor templates die gebruikmaken van de vibe coding editor.
Hostinger plannen zijn inclusief hosting en een eigen domeinnaam, dus je hoeft geen extra kosten te betalen of diensten van derden te gebruiken.
Kan ik meer pagina’s aan het gekozen thema toevoegen?
Absoluut – website templates zijn creatieve voorbeelden van hoe een website eruit kan zien. Je kunt ze naar wens aanpassen en tijdens het bouwen nieuwe pagina's of secties toevoegen wanneer dat nodig is.
Moet ik kunnen coderen om met een template te gebruiken?
Nee. De websiteontwerp templates van Hostinger kun je eenvoudig aanpassen zonder te hoeven coderen. Je kunt de lay-out, tekst, afbeeldingen en andere elementen tijdens het bouwen van je project bewerken, waardoor je zonder technische kennis een professionele website kunt maken.
Zijn de templates van Hostinger geschikt voor een goede SEO-score?
Ja, alle Hostinger websites templates zijn geoptimaliseerd voor zoekmachines. Of je nu een landingspagina, portfolio of webshop maakt, je website profiteert van snelle laadtijden, een logische structuur en ingebouwde on-page SEO-functies.
Zijn website templates geschikt voor mobiele apparaten?
Alle Hostinger website templates zijn volledig responsief voor mobiele apparaten. Dit betekent dat je website er altijd perfect uitziet, ongeacht welk apparaat men gebruikt.
Kan ik mijn website nog wijzigen nadat ik hem heb gepubliceerd?
Natuurlijk. Zelfs de beste websites hebben baat bij updates. Van tijd tot tijd wil je misschien nieuwe pagina's aanmaken, bestaande content bijwerken of nieuwe functionaliteit toevoegen naarmate je website groeit. Je contactgegevens kunnen veranderen of je project kan uitgroeien tot een volledige webshop. Je kunt altijd terugkeren naar je project, updates uitvoeren en wijzigingen publiceren.
Kan ik de code van mijn website wijzigen?
Afhankelijk van de editor die je gebruikt, kan de mate van toegang tot de code van je website variëren.
Met Hostinger Website Bouwer kun je de broncode van een op templates gebaseerde website niet rechtstreeks bewerken, maar je kunt wel aangepaste codesnippets aan je pagina's toevoegen. Hiermee kun je je website uitbreiden met extra functionaliteit, zoals widgets, infographics, interactieve kaarten, formulieren, animaties en meer.
Met Hostinger AI Bouwer heb je volledige toegang tot de code van je project, wat je meer flexibiliteit biedt en het een goede optie maakt voor gevorderde gebruikers die diepere aanpassingen willen doorvoeren.