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Website templates voor printen en print-on-demand

Perfect voor drukkerijen, print-on-demandbedrijven, ontwerpers, merchandisemerken en creatieve ondernemers.
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Cavira (poster store)

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Linda (t-shirt store)

Linda (t-shirt store)

Printcraft (printing service)

Printcraft (printing service)

Website templates FAQ's

Websitetemplates voor drukkerijen en print-on-demand-diensten zijn vooraf ontworpen lay-outs. Ze helpen klanten bij het presenteren van producten, aanpassingsmogelijkheden en bestelinformatie.

Ja. Je kunt websitetemplates aanpassen door tekst, afbeeldingen, kleuren, lay-outs en functies te wijzigen zodat ze aansluiten bij je merk en doelstellingen. Je kunt ook pagina's en secties toevoegen of verwijderen wanneer je maar wilt. Alle templates zijn volledig bewerkbaar en vereisen geen codeer- of ontwerpervaring.

Afhankelijk van de template die je kiest, kan de bewerkingservaring verschillen. Sommige templates zijn gemaakt met Hostinger Website Builder, terwijl andere zijn gebouwd met Hostinger Horizons.

Templates die zijn gebouwd met Hostinger Website Builder gebruiken een drag-and-drop-editor met ingebouwde AI-tools waarmee je snel content kunt maken en lay-outs kunt aanpassen.

Horizons-templates volgen een vibe-coding-aanpak.

In plaats van elementen handmatig te slepen en neer te zetten, beschrijf je de gewenste wijzigingen en chat je met AI, die de updates vervolgens voor je uitvoert. Beide editors zijn gebruiksvriendelijk voor beginners, dus je kunt eenvoudig het sjabloonontwerp kiezen dat je mooi vindt en dit aanpassen aan je eigen wensen.
Nee. De websitetemplates van Hostinger zijn ontworpen om beginnersvriendelijk te zijn en vereisen geen programmeerkennis. U kunt uw website bouwen en aanpassen met behulp van visuele editors en AI-tools. Bewerk eenvoudig tekst, vervang afbeeldingen, pas lay-outs aan en voeg nieuwe secties toe om een professionele website te creëren die aan uw behoeften voldoet.

Met de websitetemplates van Hostinger kun je binnen enkele minuten of uren een website lanceren, afhankelijk van hoeveel aanpassingen je nodig hebt.

Het proces kan ook variëren afhankelijk van de editor die is gebruikt om de template te maken. Templates die zijn gebouwd met Hostinger Website Bouwer maken gebruik van een drag-and-drop-editor waarmee je elk element op de pagina snel kunt aanpassen. Ze bevatten vooraf ontworpen secties en AI-tools die je kunnen helpen om extra content te genereren wanneer dat nodig is. Je kunt het vergelijken met een legoset met kant-en-klare onderdelen die eenvoudig in elkaar te zetten zijn.

Templates die zijn gemaakt met Hostinger AI Bouwer volgen een vibe-coding benadering. In plaats van elementen handmatig te verslepen, beschrijf je de gewenste wijzigingen en past de AI deze voor je toe. Dit zorgt voor diepere aanpassingen en meer creatieve vrijheid, hoewel het iets langer kan duren om het ontwerp te voltooien omdat het resultaat afhangt van je prompts.

Ja, alle Hostinger-websitetemplates zijn geoptimaliseerd voor zoekmachines. Uw website profiteert van snelle laadtijden, een logische structuur en ingebouwde on-page SEO-functies.

Uw website is bovendien volledig responsief voor mobiele apparaten. Dit betekent dat uw website er, ongeacht het apparaat dat uw bezoekers gebruiken, geweldig uitziet en soepel functioneert op desktops en smartphones.

Kun je de template die je nodig hebt niet vinden?

Maak een website met de AI website bouwer.
Maak met behulp van AI een website op basis van één enkele prompt en pas vervolgens elk detail aan met eenvoudige drag-and-drop-tools.
Creëer met AI Bouwer
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