Fleetbase is een open-source logistiek- en transportbeheerplatform dat één enkele implementatie verandert in een complete operationele backend — orderbeheer, chauffeursplanning, routeplanning, live voertuigvolgsysteem en klantmeldingen. De modulaire architectuur, gebouwd rond installeerbare extensies zoals Fleet-Ops, Storefront en Pallet, stelt teams in staat om leverings-, on-demand-, opslag- en buitendienstworkflows uit te voeren op één gedeelde identiteits-, permissie- en API-laag.

Fleetbase zelf hosten op je eigen VPS houdt klantadressen, chauffeurslocaties en ordergeschiedenis binnen de infrastructuur die je beheert, vermijdt prijs per gebruiker naarmate wagenparken groeien, en geeft ontwikkelaars directe toegang tot de REST API, socket-events en webhooks die nodig zijn om aangepaste chauffeurs- of klantapps te bouwen.