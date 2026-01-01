Implementeer Fleetbase met één-klik-installatie.
Open-source logistiek platform voor fleet operations, dispatch, routing en last-mile delivery management.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Fleetbase kunt bouwen
Fleetbase is een open-source logistiek- en transportbeheerplatform dat één enkele implementatie verandert in een complete operationele backend — orderbeheer, chauffeursplanning, routeplanning, live voertuigvolgsysteem en klantmeldingen. De modulaire architectuur, gebouwd rond installeerbare extensies zoals Fleet-Ops, Storefront en Pallet, stelt teams in staat om leverings-, on-demand-, opslag- en buitendienstworkflows uit te voeren op één gedeelde identiteits-, permissie- en API-laag.
Fleetbase zelf hosten op je eigen VPS houdt klantadressen, chauffeurslocaties en ordergeschiedenis binnen de infrastructuur die je beheert, vermijdt prijs per gebruiker naarmate wagenparken groeien, en geeft ontwikkelaars directe toegang tot de REST API, socket-events en webhooks die nodig zijn om aangepaste chauffeurs- of klantapps te bouwen.
Belangrijkste kenmerken van Fleetbase
Fleet operations console
Beheer orders, chauffeurs, voertuigen, servicegebieden en tarieven vanuit één dashboard dat is gebouwd voor dispatchteams.
Live voertuig tracking
Volg chauffeurs en voertuigen op een live kaart met socket-driven positie updates en volledige activiteitengeschiedenis.
Routeplanning
Plan multi-stop routes en schat levertijden met behulp van OSRM-aangedreven afstands- en duurgegevens.
Extensieregister
Installeer extensies zoals Fleet-Ops, Storefront en Pallet om verzend-, commerce- en warehousingmogelijkheden toe te voegen.
Ontwikkelaar-gerichte API
Ontwikkel aangepaste apps voor chauffeurs en klanten op basis van een gedocumenteerde REST API met webhooks en realtime socket-events.
Waarom Fleetbase op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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