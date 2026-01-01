Deploy Cognee in één klik installatie.
Zelfgehoste AI-geheugenengine die uw gegevens omzet in een doorzoekbare kennisgrafiek voor agenten.
Kies een VPS-plan voor Cognee
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cognee kunt bouwen
Cognee is een open-source AI-geheugenengine die broze RAG-pijplijnen vervangt door een echte semantische laag. Het neemt documenten, gesprekken, afbeeldingen, audio en databaserecords op, gebruikt uw gekozen LLM om entiteiten en relaties te extraheren en slaat ze op als een verbonden kennisgrafiek naast vectorembedden, zodat agenten vragen beantwoorden van gekoppelde feiten in plaats van geïsoleerde tekstfragmenten.
Een enkele API-aanroep zorgt voor ingestie en zoekopdrachten geven grafiekbewuste resultaten die uw applicaties en agentframeworks direct kunnen consumeren.Het uitvoeren van Cognee op uw eigen VPS houdt propriëtaire documenten, inbeddingen en de resulterende grafiek bij over de infrastructuur die u beheert, met PostgreSQL die relationele metadata en persistente volumes bevat die de vector- en grafiekopslagplaatsen bevatten.
Belangrijkste kenmerken van Cognee
Kennisgrafiekgeheugen
Cognee haalt entiteiten en relaties uit uw gegevens en slaat deze op als een doorzoekbare grafiek in plaats van platte tekst brokken.
Elke bron opnemen
Laad documenten, gesprekken, afbeeldingen, audio en databaserecords via één API en laat Cognee ze normaliseren in het geheugen.
Grafiekbewust zoeken
Vraag in natuurlijke taal en krijg antwoorden die zijn gebaseerd op verbonden feiten, wat meetbaar hallucinaties in antwoorden van agenten vermindert.
Breng je eigen LLM mee
Wijs Cognee aan op OpenAI, Antropisch, Tweelingen, Mistral, Groq of een lokaal Ollama eindpunt door een enkele modelinstelling te wijzigen.
REST API voor agenten
Geheugen wordt blootgesteld via een geverifieerde REST API, zodat uw toepassingen en agent frameworks het kunnen lezen en schrijven via HTTPS.
Standaard privé
Uw bestanden, inbedding en grafiek blijven in Docker volumes op uw VPS in plaats van een externe geheugenservice.
Waarom Cognee op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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