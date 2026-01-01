Izveidojiet bez ierobežojumiem ar domēnu .studio
43,99€/gadā12,99€/1. gadsPirmajam gadam
Ietaupi 70%
Par .studio domēnu
Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .studio domēnu
Kas ir .studio domēns?
Domēns .studio ir vispārīgs augstākā līmeņa domēns, ko bieži izmanto radošie profesionāļi, aģentūras un studijas. Tas ir elastīgs un neitrāls attiecībā uz atrašanās vietu, un tas ir piemērots portfolio, producēšanas namiem un dizaina zīmoliem.
Kam paredzēts .studio domēns?
Domēns .studio ir piemērots dizaina aģentūrām, mākslas studijām, fotogrāfiem un radošiem ārštata darbiniekiem, kuri demonstrē portfolio vai pakalpojumus. Tas ir ideāli piemērots vizuālo darbu izcelšanai un profesionālas radošās identitātes stiprināšanai.
Kāpēc izvēlēties .studio domēnu?
Domēns .studio skaidri norāda uz radošu vai uz producēšanu orientētu telpu, palīdzot apmeklētājiem uzreiz saprast jūsu pakalpojumus. Tas atbalsta konsekventu zīmola veidošanu visā jūsu tīmekļa vietnē, e-pastā un mārketingā, jūsu uzņēmumam attīstoties.
Informācija par .studio domēnu
Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.studio
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
1 gads
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Pārnešanas bloķēšana
DNSSEC
ICANN maksa
0,17 €
Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?
Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
24/7 ekspertu atbalsts
Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas "Drīzumā" lapa vai soc. tīklu saišu lapa
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Padomi
Kā iegūt vislabāko domēna vārdu
1. Iekļauj zīmola nosaukumu
Izmanto savu zīmola nosaukumu vai atslēgvārdus, lai uzlabotu atpazīstamību un redzamību meklēšanas rezultātos.
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Domēna vārdus, kas sastāv no trim vārdiem, ir vieglāk lasīt un atcerēties.
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Izvēlies paplašinājumu, kas ir piemērots tavai mērķauditorijai.
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Izpēti citus domēna paplašinājumus
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.studio domēna BUJ
What does a .studio domain mean?
A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Is a .studio domain trusted?
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Is a .studio a good domain?
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .studio domain or .com domain?
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Who can register a .studio domain?
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Are there restrictions on .studio domains?
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
How much does a .studio domain cost?
At Hostinger, a .studio domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 43,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.