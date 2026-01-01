Izveidojiet bez ierobežojumiem ar domēnu .studio

43,99/gadā12,99/1. gads
Ietaupi 70%
Pirmajam gadam
.studio

Par .studio domēnu

Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .studio domēnu

Kas ir .studio domēns?

Domēns .studio ir vispārīgs augstākā līmeņa domēns, ko bieži izmanto radošie profesionāļi, aģentūras un studijas. Tas ir elastīgs un neitrāls attiecībā uz atrašanās vietu, un tas ir piemērots portfolio, producēšanas namiem un dizaina zīmoliem.

Kam paredzēts .studio domēns?

Domēns .studio ir piemērots dizaina aģentūrām, mākslas studijām, fotogrāfiem un radošiem ārštata darbiniekiem, kuri demonstrē portfolio vai pakalpojumus. Tas ir ideāli piemērots vizuālo darbu izcelšanai un profesionālas radošās identitātes stiprināšanai.

Kāpēc izvēlēties .studio domēnu?

Domēns .studio skaidri norāda uz radošu vai uz producēšanu orientētu telpu, palīdzot apmeklētājiem uzreiz saprast jūsu pakalpojumus. Tas atbalsta konsekventu zīmola veidošanu visā jūsu tīmekļa vietnē, e-pastā un mārketingā, jūsu uzņēmumam attīstoties.

Informācija par .studio domēnu

Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.studio
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
1 gads
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Pārnešanas bloķēšana
DNSSEC
ICANN maksa
0,17 €

Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?

Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
24/7 ekspertu atbalsts
Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas "Drīzumā" lapa vai soc. tīklu saišu lapa
Konkurētspējīgas cenas
Padomi

Kā iegūt vislabāko domēna vārdu

1. Iekļauj zīmola nosaukumu

Izmanto savu zīmola nosaukumu vai atslēgvārdus, lai uzlabotu atpazīstamību un redzamību meklēšanas rezultātos.
Domēna vārdus, kas sastāv no trim vārdiem, ir vieglāk lasīt un atcerēties.
Izvairies no defisēm, cipariem, slenga un grūti uzrakstāmiem vārdiem.
Izvēlies paplašinājumu, kas ir piemērots tavai mērķauditorijai.
Lieliskus domēnus izķer ātri — meklē un iegūsti savu jau šodien.Sākt meklēt

Izpēti citus domēna paplašinājumus

.lv

Latvijas klienti to sagaida

14,99 €14,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.com

Pasaulē iecienītākais domēns

16,99 €2,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.shop

Pārvērtiet pārlūkus par pircējiem

32,99 €0,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.io

Domēns, ko vēlas katrs jaunuzņēmums

65,99 €27,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.icu

Parādi klientiem, ka tu veic biznesu ar .icu.

14,99 €1,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.xyz

Svaigs. Moderns. Bezgalīgi pielāgojams.

18,99 €1,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.pro

Parādi pasaulei, ko tu dari vislabāk

29,99 €2,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.cloud

Kur darbojas mūsdienu uzņēmumi

24,99 €1,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.studio domēna BUJ

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs 12,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 43,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.