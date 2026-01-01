Mērogojiet bez ierobežojumiem ar .cloud domēnu

24,99/gadā1,99/1. gads
Ietaupi 92%
Pirmajam gadam
.cloud
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Par .cloud domēnu

Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .cloud domēnu

Kas ir .cloud domēns?

.cloud ir vispārīgs augstākā līmeņa domēns (TLD), kas paredzēts mākoņpakalpojumiem, SaaS produktiem un digitālajiem projektiem. Tas ir pieejams ikvienam, padarot to populāru tehnoloģiju uzņēmumiem, izstrādātājiem un tiešsaistes rīkiem.

Kam paredzēts .cloud domēns?

Domēns .cloud ir ideāli piemērots SaaS pakalpojumu sniedzējiem, mitināšanas uzņēmumiem, IT konsultantiem un izstrādātājiem, kas demonstrē mākoņpakalpojumos balstītus rīkus vai platformas. Tas ir piemērots produktu sākumlapām, infrastruktūras pakalpojumiem un modernu tehnoloģiju portfeļiem.

Kāpēc izvēlēties .cloud domēnu?

Domēns .cloud skaidri norāda uz tiešsaistes pakalpojumiem un modernu infrastruktūru, palīdzot apmeklētājiem ātri izprast jūsu fokusu. Tas atbalsta skaidru zīmola veidošanu jūsu tīmekļa vietnē, e-pastā un mārketingā, jūsu uzņēmumam attīstoties.

Informācija par .cloud domēnu

Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.cloud
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
3 gadi
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Premium domēna aizsardzība
Papildpakalpojums
Pārnešanas bloķēšana
IDN domēni
DNSSEC
ICANN maksa
0,17 €

Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?

Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
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Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
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Padomi

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Domēna vārdus, kas sastāv no trim vārdiem, ir vieglāk lasīt un atcerēties.
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.cloud domēna BUJ

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 24,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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