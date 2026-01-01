Mērogojiet bez ierobežojumiem ar .cloud domēnu
24,99€/gadā1,99€/1. gadsPirmajam gadam
Ietaupi 92%
Iegūsti bezmaksas .cloud domēnu ar Premium web hostinga plānu 12 mēnešiem.
Par .cloud domēnu
Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .cloud domēnu
Kas ir .cloud domēns?
.cloud ir vispārīgs augstākā līmeņa domēns (TLD), kas paredzēts mākoņpakalpojumiem, SaaS produktiem un digitālajiem projektiem. Tas ir pieejams ikvienam, padarot to populāru tehnoloģiju uzņēmumiem, izstrādātājiem un tiešsaistes rīkiem.
Kam paredzēts .cloud domēns?
Domēns .cloud ir ideāli piemērots SaaS pakalpojumu sniedzējiem, mitināšanas uzņēmumiem, IT konsultantiem un izstrādātājiem, kas demonstrē mākoņpakalpojumos balstītus rīkus vai platformas. Tas ir piemērots produktu sākumlapām, infrastruktūras pakalpojumiem un modernu tehnoloģiju portfeļiem.
Kāpēc izvēlēties .cloud domēnu?
Domēns .cloud skaidri norāda uz tiešsaistes pakalpojumiem un modernu infrastruktūru, palīdzot apmeklētājiem ātri izprast jūsu fokusu. Tas atbalsta skaidru zīmola veidošanu jūsu tīmekļa vietnē, e-pastā un mārketingā, jūsu uzņēmumam attīstoties.
Informācija par .cloud domēnu
Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.cloud
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
3 gadi
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Premium domēna aizsardzība
Papildpakalpojums
Pārnešanas bloķēšana
IDN domēni
DNSSEC
ICANN maksa
0,17 €
Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?
Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
24/7 ekspertu atbalsts
Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas "Drīzumā" lapa vai soc. tīklu saišu lapa
Konkurētspējīgas cenas
Padomi
Kā iegūt vislabāko domēna vārdu
1. Iekļauj zīmola nosaukumu
Izmanto savu zīmola nosaukumu vai atslēgvārdus, lai uzlabotu atpazīstamību un redzamību meklēšanas rezultātos.
2. Labāk īss
Domēna vārdus, kas sastāv no trim vārdiem, ir vieglāk lasīt un atcerēties.
3. Mazāk ir vairāk
Izvairies no defisēm, cipariem, slenga un grūti uzrakstāmiem vārdiem.
4. Padomā par savu auditoriju
Izvēlies paplašinājumu, kas ir piemērots tavai mērķauditorijai.
5. Rīkojies ātri
Izpēti citus domēna paplašinājumus
.lv
Latvijas klienti to sagaida
.com
Pasaulē iecienītākais domēns
.shop
Pārvērtiet pārlūkus par pircējiem
.io
Domēns, ko vēlas katrs jaunuzņēmums
.icu
Parādi klientiem, ka tu veic biznesu ar .icu.
.xyz
Svaigs. Moderns. Bezgalīgi pielāgojams.
.pro
Parādi pasaulei, ko tu dari vislabāk
.cloud
Kur darbojas mūsdienu uzņēmumi
.cloud domēna BUJ
What does a .cloud domain mean?
A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Is a .cloud domain trusted?
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Is a .cloud a good domain?
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Should I choose a .cloud domain or .com domain?
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .cloud domain?
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
Are there restrictions on .cloud domains?
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
How much does a .cloud domain cost?
At Hostinger, a .cloud domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 24,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.