Palīdziet cilvēkiem atrisināt viņu problēmas ar domēnu .solutions

33,99/gadā3,99/1. gads
Ietaupi 88%
Pirmajam gadam
.solutions

Par .solutions domēnu

Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .solutions domēnu

Kas ir .solutions domēns?

.solutions ir vispārīgs augstākā līmeņa domēns, kas piemērots uzņēmumiem un profesionāļiem, kas piedāvā pakalpojumus, atbildes vai problēmu risināšanu. To plaši izmanto konsultāciju uzņēmumiem, tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem un atbalsta vietnēm.

Kam paredzēts .solutions domēns?

Domēns .solutions ir piemērots konsultantiem, aģentūrām, programmatūras nodrošinātājiem un tehnoloģiju jaunuzņēmumiem, kas koncentrējas uz klientu problēmu risināšanu. Tas apzīmē problēmu risināšanas kompetenci pakalpojumu uzņēmumiem, SaaS rīkiem un atbalsta platformām.

Kāpēc izvēlēties .solutions domēnu?

Domēns .solutions skaidri norāda, ka jūs sniedzat atbildes un problēmu risināšanas pakalpojumus, palīdzot apmeklētājiem ātri izprast jūsu vērtību. Tas atbalsta konsekventu zīmola veidošanu visā jūsu tīmekļa vietnē, e-pastā un mārketingā, jūsu uzņēmumam attīstoties.

Informācija par .solutions domēnu

Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.solutions
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
1 gads
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Pārnešanas bloķēšana
IDN domēni
DNSSEC
ICANN maksa
0,17 €

Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?

Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
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Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas "Drīzumā" lapa vai soc. tīklu saišu lapa
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Padomi

Kā iegūt vislabāko domēna vārdu

1. Iekļauj zīmola nosaukumu

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.solutions domēna BUJ

A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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