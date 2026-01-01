Palīdziet cilvēkiem atrisināt viņu problēmas ar domēnu .solutions
33,99€/gadā3,99€/1. gadsPirmajam gadam
Ietaupi 88%
Par .solutions domēnu
Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .solutions domēnu
Kas ir .solutions domēns?
.solutions ir vispārīgs augstākā līmeņa domēns, kas piemērots uzņēmumiem un profesionāļiem, kas piedāvā pakalpojumus, atbildes vai problēmu risināšanu. To plaši izmanto konsultāciju uzņēmumiem, tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem un atbalsta vietnēm.
Kam paredzēts .solutions domēns?
Domēns .solutions ir piemērots konsultantiem, aģentūrām, programmatūras nodrošinātājiem un tehnoloģiju jaunuzņēmumiem, kas koncentrējas uz klientu problēmu risināšanu. Tas apzīmē problēmu risināšanas kompetenci pakalpojumu uzņēmumiem, SaaS rīkiem un atbalsta platformām.
Kāpēc izvēlēties .solutions domēnu?
Domēns .solutions skaidri norāda, ka jūs sniedzat atbildes un problēmu risināšanas pakalpojumus, palīdzot apmeklētājiem ātri izprast jūsu vērtību. Tas atbalsta konsekventu zīmola veidošanu visā jūsu tīmekļa vietnē, e-pastā un mārketingā, jūsu uzņēmumam attīstoties.
Informācija par .solutions domēnu
Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.solutions
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
1 gads
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Pārnešanas bloķēšana
IDN domēni
DNSSEC
ICANN maksa
0,17 €
Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?
Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
24/7 ekspertu atbalsts
Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas "Drīzumā" lapa vai soc. tīklu saišu lapa
Konkurētspējīgas cenas
Padomi
Kā iegūt vislabāko domēna vārdu
1. Iekļauj zīmola nosaukumu
Izmanto savu zīmola nosaukumu vai atslēgvārdus, lai uzlabotu atpazīstamību un redzamību meklēšanas rezultātos.
2. Labāk īss
Domēna vārdus, kas sastāv no trim vārdiem, ir vieglāk lasīt un atcerēties.
3. Mazāk ir vairāk
Izvairies no defisēm, cipariem, slenga un grūti uzrakstāmiem vārdiem.
4. Padomā par savu auditoriju
Izvēlies paplašinājumu, kas ir piemērots tavai mērķauditorijai.
5. Rīkojies ātri
Izpēti citus domēna paplašinājumus
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.solutions domēna BUJ
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.