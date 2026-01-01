Vispirms pārtrauciet stāstu ar domēnu .news.

35,99/gadā10,99/1. gads
Ietaupi 69%
Pirmajam gadam
.news

Par .news domēnu

Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .news domēnu

Kas ir .news domēns?

Domēns .news ir vispārējs augstākā līmeņa domēns, kas izveidots ziņu, mediju un žurnālistikas vietnēm. Tam nav īpašu atbilstības ierobežojumu, un to plaši izmanto aktuālam, uz informāciju vērstam saturam.

Kam paredzēts .news domēns?

Domēns .news ir piemērots izdevējiem, plašsaziņas līdzekļiem, emuāru autoriem un organizācijām, kas savlaicīgi sniedz atjauninājumus. Tas palīdz izcelt ziņu saturu, veidot autoritāti un informēt auditoriju par vispārīgām vai nišas tēmām.

Kāpēc izvēlēties .news domēnu?

Domēns .news acumirklī skaidri parāda jūsu galveno fokusu, palīdzot apmeklētājiem ātri atpazīt informāciju un atjauninājumus. Tas atbalsta konsekventu zīmola veidošanu visā jūsu tīmekļa vietnē, e-pastā un mārketingā, jūsu satura piedāvājumam augot.

Informācija par .news domēnu

Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.news
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
1 gads
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Pārnešanas bloķēšana
DNSSEC
ICANN maksa
0,17 €

Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?

Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
24/7 ekspertu atbalsts
Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas "Drīzumā" lapa vai soc. tīklu saišu lapa
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Padomi

Kā iegūt vislabāko domēna vārdu

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Izmanto savu zīmola nosaukumu vai atslēgvārdus, lai uzlabotu atpazīstamību un redzamību meklēšanas rezultātos.
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.news domēna BUJ

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs 10,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 35,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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