Izveidojiet savu uzņēmumu ar domēnu .company
22,99€/gadā2,99€/1. gadsPirmajam gadam
Ietaupi 87%
Par .company domēnu
Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .company domēnu
Kas ir .company domēns?
.company ir vispārīgs augstākā līmeņa domēns (TLD), kas paredzēts jebkura lieluma vai nozares uzņēmumiem. To plaši izmanto korporatīvajām vietnēm, portfolio un profesionālām tiešsaistes identitātēm bez atrašanās vietas ierobežojumiem.
Kam paredzēts .company domēns?
Domēns .company ir ideāli piemērots korporācijām, aģentūrām un B2B pakalpojumu sniedzējiem, kas vēlas skaidru, profesionālu identitāti. Tas ir piemērots holdingkompānijām, meitasuzņēmumiem un globālām komandām, kurām ir vienota tiešsaistes klātbūtne.
Kāpēc izvēlēties .company domēnu?
Domēns .company skaidri norāda, kas ir jūsu organizācija, un atbalsta konsekventu, profesionālu tēlu. Tas palīdz apmeklētājiem jūs ātri atpazīt un labi darbojas dažādās tīmekļa vietnēs, e-pasta adresēs un ilgtermiņa zīmola veidošanā.
Informācija par .company domēnu
Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.company
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
1 gads
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Pārnešanas bloķēšana
IDN domēni
DNSSEC
ICANN maksa
0,17 €
Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?
Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
24/7 ekspertu atbalsts
Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas "Drīzumā" lapa vai soc. tīklu saišu lapa
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Padomi
Kā iegūt vislabāko domēna vārdu
1. Iekļauj zīmola nosaukumu
Izmanto savu zīmola nosaukumu vai atslēgvārdus, lai uzlabotu atpazīstamību un redzamību meklēšanas rezultātos.
2. Labāk īss
Domēna vārdus, kas sastāv no trim vārdiem, ir vieglāk lasīt un atcerēties.
3. Mazāk ir vairāk
Izvairies no defisēm, cipariem, slenga un grūti uzrakstāmiem vārdiem.
4. Padomā par savu auditoriju
Izvēlies paplašinājumu, kas ir piemērots tavai mērķauditorijai.
5. Rīkojies ātri
Izpēti citus domēna paplašinājumus
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.company domēna BUJ
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.