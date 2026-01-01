Izveidojiet savu uzņēmumu ar domēnu .company

22,99/gadā2,99/1. gads
Ietaupi 87%
Pirmajam gadam
.company

Par .company domēnu

Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .company domēnu

Kas ir .company domēns?

.company ir vispārīgs augstākā līmeņa domēns (TLD), kas paredzēts jebkura lieluma vai nozares uzņēmumiem. To plaši izmanto korporatīvajām vietnēm, portfolio un profesionālām tiešsaistes identitātēm bez atrašanās vietas ierobežojumiem.

Kam paredzēts .company domēns?

Domēns .company ir ideāli piemērots korporācijām, aģentūrām un B2B pakalpojumu sniedzējiem, kas vēlas skaidru, profesionālu identitāti. Tas ir piemērots holdingkompānijām, meitasuzņēmumiem un globālām komandām, kurām ir vienota tiešsaistes klātbūtne.

Kāpēc izvēlēties .company domēnu?

Domēns .company skaidri norāda, kas ir jūsu organizācija, un atbalsta konsekventu, profesionālu tēlu. Tas palīdz apmeklētājiem jūs ātri atpazīt un labi darbojas dažādās tīmekļa vietnēs, e-pasta adresēs un ilgtermiņa zīmola veidošanā.

Informācija par .company domēnu

Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.company
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
1 gads
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Pārnešanas bloķēšana
IDN domēni
DNSSEC
ICANN maksa
0,17 €

Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?

Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
24/7 ekspertu atbalsts
Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas "Drīzumā" lapa vai soc. tīklu saišu lapa
Konkurētspējīgas cenas
Padomi

Kā iegūt vislabāko domēna vārdu

1. Iekļauj zīmola nosaukumu

Izmanto savu zīmola nosaukumu vai atslēgvārdus, lai uzlabotu atpazīstamību un redzamību meklēšanas rezultātos.
Domēna vārdus, kas sastāv no trim vārdiem, ir vieglāk lasīt un atcerēties.
Izvairies no defisēm, cipariem, slenga un grūti uzrakstāmiem vārdiem.
Izvēlies paplašinājumu, kas ir piemērots tavai mērķauditorijai.
Lieliskus domēnus izķer ātri — meklē un iegūsti savu jau šodien.Sākt meklēt

Izpēti citus domēna paplašinājumus

.lv

Latvijas klienti to sagaida

14,99 €14,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.com

Pasaulē iecienītākais domēns

16,99 €2,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.shop

Pārvērtiet pārlūkus par pircējiem

32,99 €0,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.io

Domēns, ko vēlas katrs jaunuzņēmums

65,99 €27,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.icu

Parādi klientiem, ka tu veic biznesu ar .icu.

14,99 €1,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.xyz

Svaigs. Moderns. Bezgalīgi pielāgojams.

18,99 €1,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.pro

Parādi pasaulei, ko tu dari vislabāk

29,99 €2,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.cloud

Kur darbojas mūsdienu uzņēmumi

24,99 €1,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.company domēna BUJ

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.