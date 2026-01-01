Reģistrējiet savu domēna vārdu .biz

20,99/gadā6,99/1. gads
Ietaupi 67%
Pirmajam gadam
.biz

Par .biz domēnu

Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .biz domēnu

Kas ir .biz domēns?

Domēns .biz ir vispārējs augstākā līmeņa domēns, kas izveidots uzņēmējdarbības vajadzībām. To plaši izmanto uzņēmumi, uzņēmēji un e-komercijas vietnes, kas meklē skaidru, uz uzņēmējdarbību orientētu nosaukumu.

Kam paredzēts .biz domēns?

.biz domēns ir piemērots mazo uzņēmumu īpašniekiem, jaunuzņēmumiem, konsultantiem un e-komercijas projektiem, kas koncentrējas uz komercdarbību. Tas palīdz signalizēt par uzņēmējdarbību orientētu klātbūtni profesionāliem pakalpojumiem un uzņēmumu tīmekļa vietnēm.

Kāpēc izvēlēties .biz domēnu?

Domēns .biz nepārprotami norāda uz uz uzņēmējdarbību orientētu vietni, palīdzot apmeklētājiem ātri atpazīt jūsu piedāvājumu. Tas atbalsta profesionālu un konsekventu zīmola veidošanu visā jūsu vietnē, e-pastā un mārketingā, jūsu uzņēmumam attīstoties.

Informācija par .biz domēnu

Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.biz
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
3 gadi
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Pārnešanas bloķēšana
IDN domēni
DNSSEC
ICANN maksa
0,17 €

Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?

Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
24/7 ekspertu atbalsts
Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas "Drīzumā" lapa vai soc. tīklu saišu lapa
Konkurētspējīgas cenas
Padomi

Kā iegūt vislabāko domēna vārdu

1. Iekļauj zīmola nosaukumu

Izmanto savu zīmola nosaukumu vai atslēgvārdus, lai uzlabotu atpazīstamību un redzamību meklēšanas rezultātos.
Domēna vārdus, kas sastāv no trim vārdiem, ir vieglāk lasīt un atcerēties.
Izvairies no defisēm, cipariem, slenga un grūti uzrakstāmiem vārdiem.
Izvēlies paplašinājumu, kas ir piemērots tavai mērķauditorijai.
Lieliskus domēnus izķer ātri — meklē un iegūsti savu jau šodien.Sākt meklēt

Izpēti citus domēna paplašinājumus

.lv

Latvijas klienti to sagaida

14,99 €14,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.com

Pasaulē iecienītākais domēns

16,99 €2,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.shop

Pārvērtiet pārlūkus par pircējiem

32,99 €0,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.io

Domēns, ko vēlas katrs jaunuzņēmums

65,99 €27,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.icu

Parādi klientiem, ka tu veic biznesu ar .icu.

14,99 €1,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.xyz

Svaigs. Moderns. Bezgalīgi pielāgojams.

18,99 €1,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.pro

Parādi pasaulei, ko tu dari vislabāk

29,99 €2,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.cloud

Kur darbojas mūsdienu uzņēmumi

24,99 €1,99/1. gadsApskatīt pieejamību

.biz domēna BUJ

A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
At Hostinger, a .biz domain costs 6,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 20,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.