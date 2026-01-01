Ļaujiet savai radošumam izpausties caur domēnu .art
22,99€/gadā1,99€/1. gadsPirmajam gadam
Ietaupi 91%
Par .art domēnu
Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .art domēnu
Kas ir .art domēns?
.art ir vispārējs augstākā līmeņa domēns, kas paredzēts māksliniekiem, galerijām, muzejiem un radošiem zīmoliem. Tas ir pieejams ikvienam visā pasaulē un parasti tiek izmantots portfolio, izstādēm un citiem ar mākslu saistītiem projektiem.
Kam paredzēts .art domēns?
.art domēns ir piemērots māksliniekiem, galerijām, muzejiem un radošajām studijām, kas vēlas skaidru, neaizmirstamu telpu savu darbu demonstrēšanai tiešsaistē. Tas ir piemērots portfolio, izstādēm, digitālās mākslas projektiem un kultūras organizācijām.
Kāpēc izvēlēties .art domēnu?
.art domēns skaidri norāda uz radošumu un vizuālo darbu, palīdzot apmeklētājiem uzreiz izprast jūsu vietni. Tas atbalsta konsekventu zīmola veidošanu visā jūsu vietnē, e-pastā un mārketingā, attīstoties jūsu portfelim vai uzņēmumam.
Informācija par .art domēnu
Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.art
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
3 gadi
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Pārnešanas bloķēšana
IDN domēni
DNSSEC
ICANN maksa
0,17 €
Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?
Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
24/7 ekspertu atbalsts
Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas "Drīzumā" lapa vai soc. tīklu saišu lapa
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Padomi
Kā iegūt vislabāko domēna vārdu
1. Iekļauj zīmola nosaukumu
Izmanto savu zīmola nosaukumu vai atslēgvārdus, lai uzlabotu atpazīstamību un redzamību meklēšanas rezultātos.
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Domēna vārdus, kas sastāv no trim vārdiem, ir vieglāk lasīt un atcerēties.
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Izvēlies paplašinājumu, kas ir piemērots tavai mērķauditorijai.
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.art domēna BUJ
What does a .art domain mean?
A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Is a .art domain trusted?
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .art a good domain?
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .art domain or .com domain?
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Who can register a .art domain?
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Are there restrictions on .art domains?
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
How much does a .art domain cost?
At Hostinger, a .art domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.