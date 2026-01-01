Piesaistiet klientus ar domēnu .agency
31,99€/gadā3,99€/1. gadsPirmajam gadam
Ietaupi 88%
Par .agency domēnu
Īss pārskats, kas tev palīdzēs izvēlēties un reģistrēt .agency domēnu
Kas ir .agency domēns?
Domēns .agency ir atvērts vispārīgs augstākā līmeņa domēns, kas ieviests aģentūrām, pakalpojumu uzņēmumiem un profesionālām komandām. To plaši izmanto mārketinga, radošie, personāla atlases un konsultāciju uzņēmumi.
Kam paredzēts .agency domēns?
Domēns .agency ir ideāli piemērots mārketinga aģentūrām, radošajām studijām, personāla atlases uzņēmumiem un konsultāciju komandām, kas vēlas skaidru, profesionālu identitāti tiešsaistē. Tas ir piemērots gan nišas speciālistiem, gan daudzpakalpojumu aģentūrām.
Kāpēc izvēlēties .agency domēnu?
Domēns .agency skaidri norāda uz jūsu profesionālajiem pakalpojumiem un atvieglo jūsu zīmola atpazīstamību. Tas atbalsta konsekventu nosaukumu piešķiršanu jūsu tīmekļa vietnē, e-pastā un kampaņās, palīdzot saglabāt skaidrību, jūsu uzņēmumam paplašinās.
Informācija par .agency domēnu
Augstākā līmeņa domēns (TLD)
.agency
Augstākā līmeņa domēna (TLD) tips
gTLD
Minimālais reģistrācijas periods
1 gads
Maksimālais reģistrācijas periods
1 gads
Domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas
Pārnešanas bloķēšana
IDN domēni
DNSSEC
ICANN maksa
0,17 €
Kāpēc reģistrēt savu domēnu pie Hostinger?
Nav nepieciešamas tehniskās zināšanas
24/7 ekspertu atbalsts
Bezmaksas domēna privātuma aizsardzība
Bezmaksas "Drīzumā" lapa vai soc. tīklu saišu lapa
Konkurētspējīgas cenas
Padomi
Kā iegūt vislabāko domēna vārdu
1. Iekļauj zīmola nosaukumu
Izmanto savu zīmola nosaukumu vai atslēgvārdus, lai uzlabotu atpazīstamību un redzamību meklēšanas rezultātos.
2. Labāk īss
Domēna vārdus, kas sastāv no trim vārdiem, ir vieglāk lasīt un atcerēties.
3. Mazāk ir vairāk
Izvairies no defisēm, cipariem, slenga un grūti uzrakstāmiem vārdiem.
4. Padomā par savu auditoriju
Izvēlies paplašinājumu, kas ir piemērots tavai mērķauditorijai.
5. Rīkojies ātri
Izpēti citus domēna paplašinājumus
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.agency domēna BUJ
What does a .agency domain mean?
A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Is a .agency domain trusted?
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Is a .agency a good domain?
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .agency domain or .com domain?
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Who can register a .agency domain?
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Are there restrictions on .agency domains?
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
How much does a .agency domain cost?
At Hostinger, a .agency domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 31,99 € gadā. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.