Marketing app templates

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Hostinger veidņu BUJ
Kas ir mārketinga lietotņu veidnes?
Mārketinga lietotņu veidnes ir gatavi tīmekļa lietotņu izkārtojumi, kas paredzēti tādu rīku izveidei, kas palīdz plānot, veidot un pārvaldīt mārketinga aktivitātes – sākot no sociālo mediju plānotājiem un satura kalendāriem līdz UTM veidotājiem un emuāra ierakstu ģeneratoriem. Tās nodrošina sākuma struktūru, ko var pielāgot un darbināt ar MI konstruktora iebūvēto mākslīgo intelektu (nav nepieciešami trešo pušu konti vai tehniska iestatīšana), lai izveidotu savus mārketinga rīkus.
Kāda veida mārketinga lietotnes es varu izveidot ar šīm veidnēm?
Mārketinga lietotņu veidnes var izmantot, lai izveidotu sociālo mediju plānotājus, satura kalendārus, UTM veidotājus, emuāra ierakstu ģeneratorus, reklāmu tekstu ģeneratorus, e-pasta sēriju veidotājus un citus rīkus. Tie ir piemēroti gan savu mārketinga aktivitāšu pārvaldībai, gan mārketinga rīku izveidei un piedāvāšanai klientiem.
Vai man ir nepieciešamas programmēšanas zināšanas, lai izveidotu mārketinga lietotni, izmantojot veidni?
Nav nepieciešamas programmēšanas prasmes. Ar Hostinger MI konstruktoru vari pielāgot veidnes, vienkārši aprakstot vēlamās izmaiņas. MI ģenerēs un atjauninās tavu tīmekļa lietotni, balstoties uz tavām uzvednēm.
Cik ātri es varu izveidot lietotni ar mārketinga veidni?
Vari izveidot funkcionējošu tīmekļa lietotni dažu minūšu laikā un to pilnveidot dažās stundās atkarībā no tā, cik lielā mērā vēlies to pielāgot. Veidne nodrošina sākotnējo struktūru, savukārt mākslīgais intelekts palīdz ģenerēt funkcijas un pielāgot saskarni.
Vai es varu monetizēt mārketinga lietotnes, kuras es izveidoju?
Mārketinga rīki ir īpaši vērtīgi uzņēmumiem un frīlanseriem, kuriem ir jāoptimizē sava darbplūsma – izmanto tos savām mārketinga aktivitātēm un beidz maksāt par dārgiem trešo pušu rīkiem vai arī piedāvā savu lietotni kā maksas pakalpojumu klientiem, tādējādi radot jaunu ieņēmumu avotu savam uzņēmumam.