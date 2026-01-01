CRM app templates
Hostinger veidņu BUJ
Kas ir CRM lietotņu veidnes?
CRM lietotņu veidnes ir gatavi tīmekļa lietotņu izkārtojumi, kas paredzēti tādu rīku izveidei, kuri palīdz pārvaldīt klientu attiecības, izsekot potenciālajiem klientiem un organizēt pārdošanas aktivitātes — sākot no kontaktu pārvaldniekiem un darījumu izsekotājiem līdz klientu portāliem un pārdošanas informācijas paneļiem. Tās nodrošina sākuma struktūru, ko vari pilnībā pielāgot savām vajadzībām, lai tu varētu izveidot savu CRM risinājumu bez programmēšanas vai tehniskas iestatīšanas.
Kāda veida CRM lietotnes es varu izveidot ar šīm veidnēm?
CRM veidnes var izmantot, lai izveidotu kontaktu pārvaldniekus, potenciālo klientu izsekotājus, pārdošanas procesu rīkus, klientu portālus, darījumu informācijas paneļus, atgādinājumu rīkus un citus rīkus. Tās ir piemērotas gan savu klientu attiecību pārvaldībai, gan CRM risinājumu izveidei un piedāvāšanai klientiem.
Vai man ir nepieciešamas programmēšanas zināšanas, lai izveidotu CRM lietotni, izmantojot veidni?
Nav nepieciešamas programmēšanas prasmes. Ar Hostinger MI konstruktoru vari pielāgot veidnes, vienkārši aprakstot vēlamās izmaiņas. MI ģenerēs un atjauninās tavu tīmekļa lietotni, balstoties uz tavām uzvednēm.
Cik ātri es varu izveidot lietotni ar CRM veidni?
Vari izveidot funkcionējošu tīmekļa lietotni dažu minūšu laikā un to pilnveidot dažās stundās atkarībā no tā, cik lielā mērā vēlies to pielāgot. Veidne nodrošina sākotnējo struktūru, savukārt mākslīgais intelekts palīdz ģenerēt funkcijas un pielāgot saskarni.
Vai es varu monetizēt CRM lietotnes, kuras es izveidoju?
Jā. CRM rīki ir ļoti pieprasīti mazo uzņēmumu un frīlanseru vidū, kuriem nepieciešams vienkāršs veids, kā pārvaldīt savus klientus. Izveido savu CRM un beidz maksāt par dārgām platformām vai arī piedāvā savu pielāgoto CRM kā maksas pakalpojumu klientiem, tādējādi radot jaunu ieņēmumu avotu savam uzņēmumam.