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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Real estate CRM

Real estate CRM

Hostinger veidņu BUJ

CRM lietotņu veidnes ir gatavi tīmekļa lietotņu izkārtojumi, kas paredzēti tādu rīku izveidei, kuri palīdz pārvaldīt klientu attiecības, izsekot potenciālajiem klientiem un organizēt pārdošanas aktivitātes — sākot no kontaktu pārvaldniekiem un darījumu izsekotājiem līdz klientu portāliem un pārdošanas informācijas paneļiem. Tās nodrošina sākuma struktūru, ko vari pilnībā pielāgot savām vajadzībām, lai tu varētu izveidot savu CRM risinājumu bez programmēšanas vai tehniskas iestatīšanas.

CRM veidnes var izmantot, lai izveidotu kontaktu pārvaldniekus, potenciālo klientu izsekotājus, pārdošanas procesu rīkus, klientu portālus, darījumu informācijas paneļus, atgādinājumu rīkus un citus rīkus. Tās ir piemērotas gan savu klientu attiecību pārvaldībai, gan CRM risinājumu izveidei un piedāvāšanai klientiem.

Nav nepieciešamas programmēšanas prasmes. Ar Hostinger MI konstruktoru vari pielāgot veidnes, vienkārši aprakstot vēlamās izmaiņas. MI ģenerēs un atjauninās tavu tīmekļa lietotni, balstoties uz tavām uzvednēm.

Vari izveidot funkcionējošu tīmekļa lietotni dažu minūšu laikā un to pilnveidot dažās stundās atkarībā no tā, cik lielā mērā vēlies to pielāgot. Veidne nodrošina sākotnējo struktūru, savukārt mākslīgais intelekts palīdz ģenerēt funkcijas un pielāgot saskarni.

Jā. CRM rīki ir ļoti pieprasīti mazo uzņēmumu un frīlanseru vidū, kuriem nepieciešams vienkāršs veids, kā pārvaldīt savus klientus. Izveido savu CRM un beidz maksāt par dārgām platformām vai arī piedāvā savu pielāgoto CRM kā maksas pakalpojumu klientiem, tādējādi radot jaunu ieņēmumu avotu savam uzņēmumam.

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