Calculator and converter app templates

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Hostinger veidņu BUJ

Kalkulatoru un pārveidotāju lietotņu veidnes ir iepriekš izveidotas tīmekļa lietotņu veidnes, kas paredzētas rīku izveidei, kas veic aprēķinus, konvertēšanu un aprēķinus, pamatojoties uz lietotāja ievadi – sākot no hipotēku kalkulatoriem un ĶMI (ķermeņa masas indeksa) rīkiem līdz mērvienību un temperatūras pārveidotājiem. Tās nodrošina sākotnējo struktūru, ko var pielāgot un darbināt ar MI konstruktora iebūvēto mākslīgo intelektu (nav nepieciešami trešo pušu konti vai tehniska iestatīšana), lai izveidotu savus kalkulatoru un pārveidotāju rīkus.

Kalkulatoru un pārveidotāju lietotņu veidnes var izmantot, lai izveidotu hipotēku kalkulatorus, ĶMI mērītājus, kaloriju skaitītājus, peļņas normas kalkulatorus, cenu piedāvājuma rīkus, mērvienību pārveidotājus, temperatūras pārveidotājus un citus rīkus. Tie ir piemēroti gan personīgai lietošanai, gan noderīgu rīku iegulšanai tavā tīmekļa vietnē vai to izveidei taviem klientiem.

Nav nepieciešamas programmēšanas prasmes. Ar Hostinger MI konstruktoru vari pielāgot veidnes, vienkārši aprakstot vēlamās izmaiņas. MI ģenerēs un atjauninās tavu tīmekļa lietotni, balstoties uz tavām uzvednēm.

Vari izveidot funkcionējošu tīmekļa lietotni dažu minūšu laikā un to pilnveidot dažās stundās atkarībā no tā, cik lielā mērā vēlies to pielāgot. Veidne nodrošina sākotnējo struktūru, savukārt mākslīgais intelekts palīdz ģenerēt funkcijas un pielāgot saskarni.

Jā. Kalkulatoru un pārveidotāju rīki ir vieni no efektīvākajiem veidiem, kā palielināt aktivitāti esošajā vietnē – tie dod apmeklētājiem iemeslu palikt ilgāk un atgriezties. Ar Hostinger MI konstruktoru tu vari izveidot un iegult savu kalkulatora rīku, nemaksājot par trešo pušu risinājumiem.

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