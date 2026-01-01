AI and creative app templates

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Hostinger veidņu BUJ

MI un radošo lietotņu veidnes ir iepriekš izveidoti tīmekļa lietotņu izkārtojumi, kas paredzēti tādu rīku izveidei, kuri palīdz veikt radošus uzdevumus – sākot no rakstīšanas un attēlu ģenerēšanas līdz dizaina un satura izveidei. Tās nodrošina sākuma struktūru, ko var pielāgot un darbināt ar MI konstruktora iebūvēto mākslīgo intelektu (nav nepieciešami trešo pušu konti vai tehniska iestatīšana), lai izveidotu savus MI asistentus, radošos rīkus un ģeneratorus.

MI un radošo lietotņu veidnes var izmantot, lai izveidotu MI rakstīšanas asistentus, attēlu ģeneratorus, dizaina rīkus, satura veidotājus un citus rīkus. Tie ir piemēroti gan personīgiem projektiem, gan radošu rīku izveidei un piedāvāšanai klientiem vai tavai auditorijai.

Nav nepieciešamas programmēšanas prasmes. Ar Hostinger MI konstruktoru vari pielāgot veidnes, vienkārši aprakstot vēlamās izmaiņas. MI ģenerēs un atjauninās tavu tīmekļa lietotni, balstoties uz tavām uzvednēm.

Vari izveidot funkcionējošu tīmekļa lietotni dažu minūšu laikā un to pilnveidot dažās stundās atkarībā no tā, cik lielā mērā vēlies to pielāgot. Veidne nodrošina sākotnējo struktūru, savukārt mākslīgais intelekts palīdz ģenerēt funkcijas un pielāgot saskarni.

Jā. Daudzi veidotāji izmanto MI konstruktora veidnes, lai izveidotu ar MI darbinātus rīkus, ko viņi piedāvā klientiem vai publicē savai auditorijai. Kad tava lietotne ir pieejama tiešsaistē, vari iekasēt maksu par piekļuvi, piedāvāt to kā pakalpojumu vai integrēt to esošā uzņēmumā.

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Izveido pilnībā funkcionālas vietnes un tīmekļa lietotnes, vienkārši tērzējot ar MI

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