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Finanšu lietotņu veidnes

Veidojiet drošas finanšu lietotnes ar pielāgojamām veidnēm — ideāli piemērotas personīgo budžetu pārvaldībai vai finanšu tehnoloģiju rīku palaišanai klientiem.
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Hostinger veidņu BUJ

Lietotnes veidne ir iepriekš izveidota lietotne, ko vari pielāgot, lai ātri izveidotu savu rīku vai pakalpojumu. Hostinger Horizons lietotņu veidnes nodrošina gatavu struktūru, funkcijas un dizainu, ko vari modificēt, tērzējot ar MI – nav nepieciešams programmēt. Vari tās izmantot kā sākumpunktu vadības paneļu, iekšējo rīku, rezervāciju sistēmu, finanšu lietotņu, produktivitātes rīku un citu tīmekļa lietotņu izveidei.

Lai izveidotu tīmekļa lietotni, nav nepieciešama pieredze programmēšanā. Tādi MI bezkoda rīki kā Hostinger MI konstruktors ļauj aprakstīt ideju saviem vārdiem un acumirklī ģenerē funkcionējošu tīmekļa lietotni.

Jau gatavas MI konstruktora veidnes var kalpot gan kā iedvesma, gan kā sākumpunkts tavai lietotnei. Vienkārši pielāgo tās, rakstot uzvednes, kas liek MI izveidot pilnībā funkcionējošu lietotni – nerakstot nevienu rindiņu koda.

Vari uzzināt vairāk mūsu ceļvedī par tīmekļa lietotnes izveidi.

Pašlaik ir pieejamas tikai tīmekļa lietotņu sagataves. Vari veidot plašu tīmekļa lietotņu klāstu, tostarp pielāgotus rīkus, vadības paneļus, biznesa lietotnes, rezervāciju sistēmas, SaaS produktus un interaktīvas lietotnes.

Mūsu iepriekš izstrādātās veidnes ir piemērotas dažādiem mērķiem un nozarēm, piemēram, finanšu rīkiem, fitnesa izsekotājiem un laika pārvaldības lietotnēm, kā arī citiem biznesa vai personiskajiem risinājumiem. Mēs pastāvīgi paplašinām savu bibliotēku ar jauniem dizainiem.

Hostinger MI konstruktora veidnes nodrošina gatavu struktūru, ko vari pielāgot savām vajadzībām. Vari mainīt dizainu, pielāgot funkcijas, pievienot jaunas iespējas vai noņemt elementus, vienkārši tērzējot ar MI. Tas atvieglo veidnes pielāgošanu tavām konkrētajām vajadzībām – neatkarīgi no tā, vai veido vadības paneli, iekšējo rīku, rezervāciju sistēmu vai cita veida tīmekļa lietotni.

Ja tev ir jārediģē tikai teksts vai kods, vari to izdarīt tieši, neizmantojot kredītus.

Vari arī izmantot Hostinger MI konstruktoru, lai ģenerētu jaunas lietotnes vai vietnes versijas vai veiktu sarežģītākas izmaiņas, ja vien tev ir pietiekami daudz kredītu. Vienkārši apraksti vēlamās izmaiņas MI tīmekļa lietotņu veidotājam.

Pirms publicēšanas tu vari priekšskatīt un testēt savu tīmekļa lietotni, lai pārliecinātos, ka viss darbojas, kā paredzēts. Ar Hostinger Horizons tu vari testēt savu lietotni izolētā vidē un ātri novērst problēmas, lūdzot MI veikt korekcijas – nav nepieciešama programmēšana vai manuāla atkļūdošana.

Kad viss darbojas kā nākas, nekavējoties publicē savu tīmekļa lietotni ar vienu klikšķi. Hostings ir iebūvēts, tāpēc nav jāpārvalda izvietošanas iestatījumi.

Lai uzzinātu vairāk, izlasi mūsu tīmekļa lietotņu testēšanas ceļvedi.

Ar lietotņu veidnēm vari izveidot un palaist strādājošu lietotni dažu minūšu vai stundu laikā – tas ir atkarīgs no tā, cik daudz pielāgošanas veiksi.

Vari sākt rediģēt veidnes bez maksas, izmantojot iekļautos kredītus. Tomēr, lai piekļūtu vairāk uzvednēm un palaistu lietotni tiešsaistē, tev būs jāizvēlas viens no maksas plāniem. MI konstruktora plāni ir izdevīgi, sākot no 6,99 € mēnesī, un ļauj izstrādāt un palaist lietotnes bez lieliem sākotnējiem ieguldījumiem.

Mēs nepārtraukti paplašinām savu veidņu bibliotēku, lai sniegtu vairāk piemēru un iedvesmas. Tomēr tīmekļa lietotnes, ko vari izveidot, neaprobežojas tikai ar bibliotēkā pieejamajām sagatavēm.

Vari izmantot mūsu MI lietotņu veidotāju, lai īstenotu gandrīz jebkuru tīmekļa lietotnes ideju. Tas var palīdzēt ģenerēt pilnībā funkcionējošu lietotni vai ātri izveidot MVP. Process ir tikpat vienkāršs kā iepriekš sagatavotas veidnes rediģēšana – sāc ar uzvedni un turpini pilnveidot savu lietotni, tērzējot ar MI.

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Izveido pilnībā funkcionālas vietnes un tīmekļa lietotnes, vienkārši tērzējot ar MI

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