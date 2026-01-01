Visas veidnesVietnesLietotnesE-pasti

Izglītības lietotņu veidnes

Neatkarīgi no tā, vai vēlaties izveidot personīgo mācību rīku vai palaist maksas mācību platformu saviem studentiem, sāciet ar pielāgojamām veidnēm un dažu minūšu laikā pārejiet no idejas uz darbojošos lietotni.
Produktivitāte
Finanšu
MI un radošie rīki
Ģeneratori
Kalkulatori un pārveidotāji
More
All templates
Language learning app

Language learning app

Quiz maker (clean)

Quiz maker (clean)

Quiz maker (retro)

Quiz maker (retro)

Hostinger veidņu BUJ

Izglītojošu lietotņu veidnes ir gatavi tīmekļa lietotņu izkārtojumi, kas paredzēti rīku izveidei, kas palīdz cilvēkiem apgūt, praktizēt un attīstīt jaunas prasmes – sākot no testu veidotājiem un kartīšu rīkiem līdz valodu apguves lietotnēm un kursu platformām. Tās nodrošina sākuma struktūru, ko var pielāgot un darbināt ar MI konstruktora iebūvēto mākslīgo intelektu (nav nepieciešami trešo pušu konti vai tehniska iestatīšana), lai izveidotu savas mācību lietotnes un izglītojošos rīkus.

Izglītības lietotņu veidnes var izmantot, lai izveidotu viktorīnu ģeneratorus, zibatmiņu kartīšu rīkus, valodu apguves lietotnes, viktorīnas spēles, mācību plānotājus, kursu platformas un citus rīkus. Tās ir piemērotas gan personīgiem mācību projektiem, gan mācību rīku izveidei un piedāvāšanai studentiem, kopienām vai klientiem.

Nav nepieciešamas programmēšanas prasmes. Ar Hostinger MI konstruktoru vari pielāgot veidnes, vienkārši aprakstot vēlamās izmaiņas. MI ģenerēs un atjauninās tavu tīmekļa lietotni, balstoties uz tavām uzvednēm.

Varat izveidot funkcionējošu tīmekļa lietotni dažu minūšu laikā un pilnveidot to dažu stundu laikā atkarībā no vēlamās pielāgošanas apjoma. Veidne nodrošina sākotnējo struktūru, savukārt mākslīgais intelekts palīdz ģenerēt funkcijas un pielāgot saskarni.

Jā. Izglītības rīki ir labi piemēroti monetizācijai — cilvēki ir gatavi maksāt par rīkiem, kas patiesi palīdz viņiem mācīties. Kad jūsu lietotne ir pieejama, varat iekasēt maksu par piekļuvi, pieslēgt Google AdSense vai piedāvāt to kā maksas resursu saviem studentiem, auditorijai vai klientiem kā papildu ieņēmumu avotu.

Nevari atrast nepieciešamo veidni?

Radi ar MI konstruktoru
Izveido pilnībā funkcionālas vietnes un tīmekļa lietotnes, vienkārši tērzējot ar MI

Patīk redzētais?

Ir vēl daudz ko redzēt. Apskati mūsu pilno Hostinger veidņu bibliotēku.
Izpētīt visas veidnes
Patīk redzētais?

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.