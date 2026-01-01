Visas veidnesVietnesLietotnesE-pasti

Communication app templates

Whether you're building a support chat for your own business or a community forum for your audience, start with customizable templates – and stop overpaying for tools you could build yourself.
Produktivitāte
Finanšu
MI un radošie rīki
Ģeneratori
Kalkulatori un pārveidotāji
More
All templates
Live Q&A tool

Live Q&A tool

Q&A broadcast app

Q&A broadcast app

Hostinger veidņu BUJ

Saziņas lietotņu veidnes ir iepriekš izveidoti tīmekļa lietotņu izkārtojumi, kas paredzēti rīku izveidei, kas palīdz cilvēkiem sazināties, sadarboties un mijiedarboties – sākot ar klientu atbalsta čatiem un kopienas forumiem līdz atsauksmju rīkiem un pieteikumu vadības sistēmām. Tās nodrošina sākuma struktūru, ko vari pilnībā pielāgot savām vajadzībām, lai tu varētu izveidot savus saziņas rīkus bez programmēšanas vai tehniskas iestatīšanas.

Komunikācijas lietotņu veidnes var izmantot, lai izveidotu klientu atbalsta čatus, kopienas forumus, atsauksmju apkopotājus, pieteikumu vadības sistēmas, paziņojumu dēļus un citus rīkus. Tās ir piemērotas komunikācijas uzlabošanai tavā uzņēmumā, kā arī komunikācijas rīku izveidei un piedāvāšanai saviem klientiem.

Nav nepieciešamas programmēšanas prasmes. Ar Hostinger MI konstruktoru vari pielāgot veidnes, vienkārši aprakstot vēlamās izmaiņas. MI ģenerēs un atjauninās tavu tīmekļa lietotni, balstoties uz tavām uzvednēm.

Vari izveidot funkcionējošu tīmekļa lietotni dažu minūšu laikā un to pilnveidot dažās stundās atkarībā no tā, cik lielā mērā vēlies to pielāgot. Veidne nodrošina sākotnējo struktūru, savukārt mākslīgais intelekts palīdz ģenerēt funkcijas un pielāgot saskarni.

Jā. Saziņas rīki ir svarīgi visu lielumu uzņēmumiem. Izmanto tos savā biznesā un pārtrauc maksāt par dārgām platformām vai arī piedāvā savu pielāgoto saziņas lietotni kā maksas pakalpojumu klientiem, tādējādi radot jaunu ieņēmumu avotu savam uzņēmumam.

Nevari atrast nepieciešamo veidni?

Radi ar MI konstruktoru
Izveido pilnībā funkcionālas vietnes un tīmekļa lietotnes, vienkārši tērzējot ar MI

Patīk redzētais?

Ir vēl daudz ko redzēt. Apskati mūsu pilno Hostinger veidņu bibliotēku.
Izpētīt visas veidnes
Patīk redzētais?

Mums rūp tavs privātums

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai vietne pienācīgi darbotos un lai iegūtu datus par to, kā tu izmanto šo vietni, kā arī mārketinga vajadzībām. Sniedzot piekrišanu, tu piekrīti, ka tavā ierīcē tiek saglabātas sīkdatnes reklāmu mērķēšanai, personalizācijai un analīzei, kā aprakstīts mūsu sīkdatņu politikā.