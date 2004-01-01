Cogneeは、脆弱なRAGパイプラインを真のセマンティックレイヤーに置き換えるオープンソースのAIメモリエンジンです。ドキュメント、会話、画像、音声、データベースレコードを取り込み、選択したLLMを使用してエンティティと関係を抽出し、それらをベクトル埋め込みとともに接続されたナレッジグラフとして保存します。これにより、エージェントは孤立したテキストチャンクではなく、リンクされた事実から質問に回答します。

単一のAPIコールで取り込みを処理し、検索は、アプリケーションやエージェントフレームワークが直接利用できるグラフ認識の結果を返します。独自のVPSでCogneeを実行すると、独自のドキュメント、埋め込み、および結果のグラフを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。PostgreSQLがリレーショナルメタデータを保持し、永続ボリュームがベクトルストアとグラフストアを保持します。