ワンクリックインストールでCogneeを導入できます。
データをエージェントのクエリ可能なナレッジグラフに変えるセルフホスト型AIメモリエンジン。
Cognee向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Cogneeの活用例
Cogneeは、脆弱なRAGパイプラインを真のセマンティックレイヤーに置き換えるオープンソースのAIメモリエンジンです。ドキュメント、会話、画像、音声、データベースレコードを取り込み、選択したLLMを使用してエンティティと関係を抽出し、それらをベクトル埋め込みとともに接続されたナレッジグラフとして保存します。これにより、エージェントは孤立したテキストチャンクではなく、リンクされた事実から質問に回答します。
単一のAPIコールで取り込みを処理し、検索は、アプリケーションやエージェントフレームワークが直接利用できるグラフ認識の結果を返します。独自のVPSでCogneeを実行すると、独自のドキュメント、埋め込み、および結果のグラフを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。PostgreSQLがリレーショナルメタデータを保持し、永続ボリュームがベクトルストアとグラフストアを保持します。
Cogneeの主な機能
知識グラフ記憶
Cogneeはデータからエンティティとリレーションシップを抽出し、フラットなテキストチャンクではなくクエリ可能なグラフとして格納します。
あらゆるソースを取り込む
ドキュメント、会話、画像、音声、データベースレコードを1つのAPIでロードし、Cogneeにノーマライズさせてメモリに取り込みます。
グラフを意識した検索
自然言語でクエリを実行し、接続された事実に根ざした回答を得ることができます。これにより、エージェントの応答における幻覚が測定可能なほど減少します。
LLM持ち込み
単一のモデル設定を変更することで、OpenAI、Anthropic、Gemini、Mistral、Groq、またはローカルOllamaエンドポイントでCogneeをポイントします。
エージェント向けREST API
メモリは認証済みのREST APIを介して公開されるため、アプリケーションやエージェントフレームワークはHTTPSを介してメモリを読み書きできます。
標準設定でプライバシー
ファイル、埋め込み、グラフは、サードパーティのメモリサービスではなく、VPS上のDockerボリュームに残ります。
HostingerでCogneeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。