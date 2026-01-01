Whatsapp automation hosting

Deploy WhatsApp apps and bots with Hostinger

Dominio gratuito per 1 anno
Email business gratuita per 1 anno
SSL gestiti gratuiti
da  3,99  € /mese
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
whatsapp automation hosting

Simple monthly pricing, no hidden fees

Deploy the apps and automations you build for WhatsApp on reliable infrastructure, with the confidence to launch knowing every plan includes a 30-day money-back guarantee.
Popolare
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Business
Più strumenti e potere per la crescita
18,99  €
3,99  € /mese

+2 mensilità gratis

Ottieni 48 mesi per 191,52 € (prezzo normale 911,52 €). Rinnova a 16,99 €/mese.
5 app web Node.js gestite
Fino a 50 siti web
5 crediti di vibe coding
2CPU Core
3GB di RAM
50 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
5 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Vantaggi di Business:

Crea con Node.js, PHP/HTML, WordPress, website builder, Horizons
Dominio gratuito per 1 anno
Certificati SSL gestiti
GRATIS
CDN globale interna
GRATIS
Integrazione di GitHub con distribuzioni automatiche
Distribuzioni basate su IDE
NUOVO
Backup giornalieri e su richiesta
Web Application Firewall (WAF)
Gestione del traffico dei bot AI
Larghezza di banda illimitata
Database MySQL gestito
69% di sconto
Cloud Startup
20 volte più potenza per i tuoi siti web con il cloud hosting
25,99  €
7,99  € /mese

+2 mensilità gratis

Ottieni 48 mesi per 383,52 € (prezzo normale 1.247,52 €). Rinnova a 23,99 €/mese.
10 app web Node.js gestite
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Fino a 100 siti web
5 crediti di vibe coding
4CPU Core
4GB di RAM
100 GB di spazio di archiviazione NVMe più veloce al mondo
10 caselle di posta per sito web - gratis per 1 anno

Tutto quello che è incluso in Business, più:

Approfitta dell'assistenza prioritaria da parte di esperti, 24/7
Ottieni maggiore controllo e stabilità con un indirizzo IP dedicato
Gestisci il traffico di punta con un aumento di potenza per una settimana/mese
Prestazioni del database più elevate e limiti di connessione
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Il prezzo visualizzato è la tariffa mensile escluse le tasse applicabili. Il prezzo totale del piano da pagare in anticipo al momento del pagamento include la tariffa mensile moltiplicata per il numero di mesi del tuo piano, insieme a tutte le tasse applicabili.

Built for WhatsApp automation workflows

Deploy your WhatsApp app or bot on Node.js hosting without fighting server setup. Push your code and get a straightforward path from development to production, so webhooks, message handling, and API integrations are ready to run. Your project stays on managed infrastructure built for reliability, with the room to handle traffic as usage grows. That gives you fewer deployment tasks to manage and more time to focus on the logic behind your WhatsApp workflow.
whatsapp automation hosting

Carica il tuo codice. Al resto pensiamo noi.

1. Collega il tuo progetto

1. Collega il tuo progetto

Collega GitHub, carica un file ZIP o distribuisci tramite l'assistente di codice AI. Il tuo framework viene rilevato automaticamente, i comandi di compilazione vengono gestiti e sei pronto per la distribuzione.

2. Distribuisci all'istante

2. Distribuisci all'istante

Avvia la tua app web Node.js in pochi secondi. Server, sicurezza e scalabilità: ci pensiamo noi.

3. Gestisci e scala

3. Gestisci e scala

Mantieni il controllo e scala con sicurezza. Monitora le prestazioni, mappa i domini ed esegui nuovamente la distribuzione in modo automatico.

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Distribuzione locale. Portata globale.

Scegli un server o una CDN vicino al tuo pubblico per aumentare la velocità di caricamento. Disponiamo di data center e CDN in tutto il mondo: Nord America, Europa, Asia, Sud America, Sudafrica e Australia.

Distribuzione locale. Portata globale.

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.

What is WhatsApp automation hosting, and why do I need it?

WhatsApp automation hosting is Node.js hosting for the app that runs your WhatsApp workflows, bots, or webhook handlers in production. It matters because your automation needs a stable process, a public endpoint, and predictable uptime to keep handling messages and events.

How is WhatsApp automation hosting different from regular VPS hosting?

With a VPS, you manage the OS, Node.js version, process manager, firewall, and updates yourself. With our Node.js hosting, that infrastructure is managed for you, so you can deploy the WhatsApp automation app instead of administering the server.

Can I deploy a WhatsApp automation app from a private GitHub repository?

Yes. Connect your GitHub account, grant access to the private repo, and deploy from the branch you want. Updates work the same way as with public repositories.

Are there traffic limits or overage fees for WhatsApp automation hosting?

Yes, plans include fixed resource limits for CPU, memory, and storage, and if your app grows beyond them you need to upgrade. We do not charge hidden overage fees for normal traffic spikes, but sustained higher usage can require a larger plan.

How do I migrate a WhatsApp automation app from another host or from local development?

Push the app to a GitHub repo, connect it to Hostinger, and deploy the branch you want. If you already run it elsewhere, move your environment variables and webhook URLs, then point WhatsApp to the new endpoint.

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