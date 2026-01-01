game server hosting
Gioca alle tue condizioni
Scegli il tuo piano game server hosting
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Massima stabilità, massima flessibilità
La tua prossima avventura di gioco ti aspetta
Personalizzazione e controllo
I tuoi giochi, il tuo server, le tue regole. Ottieni l'accesso root completo al server e personalizza i giochi a tuo piacimento.
Prestazioni eccezionali
Tecnologia riconosciuta dal settore per i tuoi giochi. Sfrutta i processori AMD EPYC e lo spazio di archiviazione SSD NVMe.
Recupero dati
Non preoccuparti di perdere i tuoi dati: ripristinali da backup automatici e fai uno snapshot prima di apportare modifiche importanti.
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Azienda di VPS hosting testata e affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è costantemente eccellente, mantenendo il mio sito sempre funzionante. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico è stato rapido, competente e davvero disponibile.
Tutto funziona alla grande con Hostinger, con il chatbot AI e la chat umana, se l'AI non riesce a risolvere il tuo problema. Oh, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alti e bassi. Grazie al team di sviluppo e a tutti gli altri coinvolti. Continuate così 🚀
Finalmente un'azienda di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei propri utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Dà una sensazione di sicurezza.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per avermi aiutato con questo aggiornamento N8N sul mio VPS Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down, non si blocca mai.
L'azienda sta andando bene, sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo. Non è costosa quanto alcuni fornitori che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.
Siamo al tuo fianco
FAQ sull'hosting di server di gioco
Cos'è un server di gioco?
Un server di gioco è un server specializzato configurato per giocare. Essenzialmente, esistono due tipi di server di gioco a seconda del loro proprietario:
- Server pubblico: di solito di proprietà di uno sviluppatore di giochi o di un terzo, questo server è tipicamente disponibile per chiunque abbia acquistato il gioco. Gli utenti possono partecipare al gameplay multiplayer; tuttavia, non ci sono molte opzioni di personalizzazione.
- Il tuo server personale: con un server dedicato, puoi installare il gioco, personalizzarlo a tuo piacimento e invitare i tuoi amici a giocare. Grazie al pieno controllo sul tuo server, puoi scegliere chi può giocare su di esso e stabilire le regole per il gameplay.
A titolo esemplificativo, è possibile installare diverse mod sul proprio server di gioco Minecraft e creare Pals più forti sul tuo server dedicato Palworld.
Con i nostri piani Game Panel, non devi concentrarti su un solo gioco: puoi ospitare più giochi e passare da uno all'altro in qualsiasi momento.
Quali sono i vantaggi di ospitare un proprio server di gioco?
Ospitare il proprio server di gioco offre tre vantaggi fondamentali per migliorare l'esperienza di gioco.
- Controllo completo: personalizzazione delle impostazioni secondo le proprie esigenze. Questo significa un gameplay unico, la possibilità di giocare esclusivamente con i propri amici e un'esperienza di apprendimento in quanto sarai tu a gestire il server.
- Massime prestazioni e sicurezza: ottieni abbondanti risorse e pieno accesso root al server. Come fornitore di VPS hosting, offriamo anche backup automatici, protezione DDoS e un pannello di controllo facile da usare con tutti i nostri piani Game Panel.
- Diversi giochi: installa vari giochi e passa da uno all'altro a seconda delle tue esigenze.
Quali sono le specifiche hardware dei server, inclusi CPU, RAM e tipo di archiviazione?
I nostri piani di game server hosting includono processori AMD EPYC e spazio di archiviazione SSD NVMe: tecnologia riconosciuta dall'industria per garantire un'ottima esperienza di gioco e bassa latenza.
Quando si tratta di risorse, queste variano a seconda del piano. Ad esempio, Game Panel 2, a partire da 8,49 €/mese, include 8 GB di RAM e 2 vCPU di hardware. Nel frattempo, il piano Game Panel 8 ha 32 GB di RAM e 8 vCPU a partire da 23,99 €/mese.
Assicurati di controllare i requisiti del tuo gioco prima di scegliere un piano. Inoltre, esplora l'intera lista dei server di gioco supportati.
Quali protezioni offrite contro possibili attacchi?
Offriamo protezione DDoS con un firewall integrato per rilevare file dannosi. In caso di errore, sarai in grado di ripristinare i tuoi progressi dall'ultimo backup automatico.
Infine, puoi entrare nella modalità di emergenza in caso di problemi o incidenti imprevisti che potrebbero influire sulle prestazioni o sulla sicurezza del tuo VPS. La modalità di emergenza limita la connettività di rete, permettendoti di isolare e risolvere efficacemente il problema.
Posso cambiare il mio piano o aggiornare il mio game server hosting più tardi?
Certo. Se hai bisogno di più risorse per il tuo server di gioco, vai alla sezione Fatturazione, trova il tuo piano Game Panel e clicca su Aggiorna. Per istruzioni più dettagliate, consulta il nostro articolo su come aggiornare il tuo piano VPS.
Si noti che non si verificherà alcun downtime durante l'aggiornamento.
Che tipo di assistenza riceverò?
Poiché forniamo servizi di VPS hosting gestiti autonomamente, avrai pieno accesso root e controllo completo sul tuo server.
Per aiutarti a gestirlo, offriamo un AI Assistant che può aiutarti con la configurazione del server, un'ampia libreria di tutorial VPS, articoli della knowledge base, e video dell'Accademia Hostinger, oltre a un team di assistenza clienti disponibile 24/7 che può rispondere a qualsiasi domanda generale sui nostri servizi di VPS hosting e piani del Game Panel.