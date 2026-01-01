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Kodee gestisce oltre 45.000 chat al giorno, occupandosi di servizi, scrivendo articoli per blog e migrando siti web, il tutto tramite una semplice conversazione.
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La tua scorciatoia per arrivare al risultato

Kodee ti accompagna in tutti i prodotti Hostinger, anche sul tuo telefono: ti basta dirgli di cosa hai bisogno.

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Perché Kodee rappresenta una vera rivoluzione

Oltre 500 azioni e il numero continua a crescere

Kodee esegue oltre 500 azioni a livello di amministratore, tra cui migrazioni di siti web, backup e controlli dello stato di salute del server.

Tasso di successo dell'85%

Kodee gestisce l'85% delle richieste di assistenza su Hostinger, con un punteggio medio di soddisfazione dei clienti pari al 77%.

Al tuo servizio, in un attimo

Kodee risponde alle domande in soli 9 secondi in media, svolgendo il lavoro di circa 800 specialisti.

Risparmiamo per farti risparmiare

Quest'anno Kodee ci farà risparmiare oltre 14 milioni di euro. Questo ci permette di continuare a offrire servizi di qualità a prezzi tra i più bassi sul mercato.

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Ricevi lo stesso supporto per piani tariffari, configurazione e risoluzione dei problemi, direttamente nell'app che già utilizzi.
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Unisciti a milioni di clienti soddisfatti

Kodee ha compreso subito la mia preoccupazione e mi ha fornito istruzioni chiare e dettagliate che hanno risolto il mio problema senza alcuna confusione.

Anas Rk

Anas Rk

Kodee, il loro assistente AI, è eccezionale. Lo preferisco persino al parlare con una persona, perché non mi sento messo sotto pressione.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Il loro assistente AI Kodee è DAVVERO utile. Invece di rimandarmi a infinite guide, esegue direttamente le operazioni nel mio account. È come avere un amministratore di sistema junior sempre a disposizione.

Philip

Philip

Dillo semplicemente a Kodee e consideralo fatto

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FAQ su Kodee

Trova le risposte alle domande più frequenti sul nostro agente AI di assistenza clienti, Kodee.

Cos'è Kodee?

Kodee è l'agente di supporto AI di Hostinger: progettato per gestire i tuoi siti web e servizi tramite una semplice chat. Esegue oltre 500 azioni a livello amministrativo, dalla migrazione di siti web e la creazione di backup alla gestione dei record DNS e al controllo dello stato del server. Scopri di più su Kodee.

Quali prodotti Hostinger sono supportati da Kodee?

Kodee funziona con l'intero ecosistema Hostinger: web hosting, WordPress, VPS, website builder, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domini e pagamenti. Qualunque cosa tu stia gestendo, Kodee è lì per aiutarti.

Kodee può effettivamente apportare modifiche al mio account o si limita a rispondere alle domande?

Entrambe le cose, ma ciò che distingue Kodee è che agisce concreatamente. Invece di rimandarti a una guida, Kodee collega i domini, aggiorna le impostazioni DNS, installa plugin e molto altro, direttamente nel tuo account.

Kodee è disponibile su dispositivi mobile?

Sì. Kodee è disponibile ovunque tu acceda a Hostinger, anche su dispositivi mobile e persino su WhatsApp, quindi basta un messaggio per ricevere assistenza immediata, ovunque tu stia lavorando.

Cosa succede se Kodee non riesce a risolvere il mio problema?

Kodee gestisce autonomamente l'85% delle richieste di assistenza. Per qualsiasi questione che esuli dalle sue competenze, ti mette in contatto con un esperto in carne e ossa, così non rimani mai senza una soluzione.

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