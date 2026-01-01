Ricevi assistenza immediata da Kodee, il tuo agente AI di supporto.
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Perché Kodee rappresenta una vera rivoluzione
Oltre 500 azioni e il numero continua a crescere
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Kodee ha compreso subito la mia preoccupazione e mi ha fornito istruzioni chiare e dettagliate che hanno risolto il mio problema senza alcuna confusione.
Kodee, il loro assistente AI, è eccezionale. Lo preferisco persino al parlare con una persona, perché non mi sento messo sotto pressione.
Il loro assistente AI Kodee è DAVVERO utile. Invece di rimandarmi a infinite guide, esegue direttamente le operazioni nel mio account. È come avere un amministratore di sistema junior sempre a disposizione.
FAQ su Kodee
Cos'è Kodee?
Kodee è l'agente di supporto AI di Hostinger: progettato per gestire i tuoi siti web e servizi tramite una semplice chat. Esegue oltre 500 azioni a livello amministrativo, dalla migrazione di siti web e la creazione di backup alla gestione dei record DNS e al controllo dello stato del server. Scopri di più su Kodee.
Quali prodotti Hostinger sono supportati da Kodee?
Kodee funziona con l'intero ecosistema Hostinger: web hosting, WordPress, VPS, website builder, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domini e pagamenti. Qualunque cosa tu stia gestendo, Kodee è lì per aiutarti.
Kodee può effettivamente apportare modifiche al mio account o si limita a rispondere alle domande?
Entrambe le cose, ma ciò che distingue Kodee è che agisce concreatamente. Invece di rimandarti a una guida, Kodee collega i domini, aggiorna le impostazioni DNS, installa plugin e molto altro, direttamente nel tuo account.
Kodee è disponibile su dispositivi mobile?
Sì. Kodee è disponibile ovunque tu acceda a Hostinger, anche su dispositivi mobile e persino su WhatsApp, quindi basta un messaggio per ricevere assistenza immediata, ovunque tu stia lavorando.
Cosa succede se Kodee non riesce a risolvere il mio problema?
Kodee gestisce autonomamente l'85% delle richieste di assistenza. Per qualsiasi questione che esuli dalle sue competenze, ti mette in contatto con un esperto in carne e ossa, così non rimani mai senza una soluzione.