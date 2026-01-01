WhatsApp ऑटोमेशन होस्टिंग

Hostinger के साथ WhatsApp ऐप्स और बॉट्स डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
whatsapp automation hosting

एक ही मासिक कीमत, कोई छुपे हुए शुल्क नहीं

WhatsApp के लिए आपके द्वारा बनाए गए ऐप्स और ऑटोमेशन को विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय करें, और इस विश्वास के साथ लॉन्च करें कि हर प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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Business
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एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

WhatsApp ऑटोमेशन वर्कफ्लो के लिए बनाया गया

अपने WhatsApp ऐप या बॉट को Node.js होस्टिंग पर बिना सर्वर सेटअप के झंझट के डिप्लॉय करें। अपना कोड पुश करें और डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक का सीधा रास्ता पाएं, ताकि वेबहुक्स, मैसेज प्रबंधन और API एकीकरण तुरंत चलने के लिए तैयार हों। आपका प्रोजेक्ट विश्वसनीयता के लिए बनाए गए मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें उपयोग बढ़ने पर ट्रैफिक को संभालने की पर्याप्त जगह होती है। इससे आपको बेहद कम टास्क डिप्लॉय करने पड़ते हैं और आपके WhatsApp वर्कफ्लो के पीछे के लॉजिक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको अधिक समय मिलता है।
whatsapp automation hosting

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
WhatsApp ऑटोमेशन होस्टिंग उस ऐप के लिए Node.js होस्टिंग है जो आपके WhatsApp वर्कफ्लो, बॉट्स या वेबहुक हैंडलर को प्रोडक्शन में चलाता है। यह ज़रूरी है क्योंकि आपके ऑटोमेशन को संदेशों और इवेंट्स को प्रबंधित करते रहने के लिए एक स्थिर प्रक्रिया, एक पब्लिक एंडपॉइंट और अनुमानित अपटाइम की आवश्यकता होती है।
एक VPS के साथ आप OS, Node.js संस्करण, प्रोसेस मैनेजर, फायरवॉल और अपडेट्स खुद प्रबंधित करते हैं। हमारी Node.js होस्टिंग के साथ, वह इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए प्रबंधित किया जाता है, ताकि आप सर्वर को एडमिनिस्टर करने की जगह WhatsApp ऑटोमेशन ऐप डिप्लॉय कर पाएं।
जी हां। अपना GitHub अकाउंट कनेक्ट करें, प्राइवेट रेपो को ऐक्सेस प्रदान दें और अपनी मनचाही ब्रांच से डिप्लॉय करें। अपडेट्स पब्लिक रिपॉजिटरीज़ की तरह ही काम करते हैं।
जी हां, हमारे प्लान्स में CPU, मेमोरी और स्टोरेज के लिए निर्धारित संसाधन सीमाएं शामिल हैं, और यदि आगे चलकर आपके ऐप के लिए यह पर्याप्त नहीं होते हैं, तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। हम ट्रैफिक में सामान्य उछाल के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन लगातार बढ़ते उपयोग के लिए आपको एक बड़े प्लान की आवश्यकता हो सकती है।
ऐप को GitHub रेपो पर पुश करें, Hostinger से कनेक्ट करें और अपनी पसंद की ब्रांच डिप्लॉय करें। यदि आप इसे पहले से कहीं और चला रहे हैं, तो अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और वेबहुक URL मूव करें, फिर WhatsApp को नए एंडपॉइंट पर पॉइंट करें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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