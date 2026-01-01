स्वेल्टे होस्टिंग

स्वेल्टे के शिपिंग तरीके के लिए बनाया गया

अपने Svelte ऐप को ऐसे सेटअप के साथ डिप्लॉय करें जो आपके काम में बाधा न डाले। अपना कोड पुश करें, और Hostinger की Node.js होस्टिंग आपके प्रोजेक्ट को आवश्यक रनटाइम प्रदान करेगी, जिससे पेज तेज़ी से लोड होंगे और आपका बिल्ड कम मैन्युअल सेटअप के साथ चलेगा। आपका ऐप एक प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जिसे लगातार ट्यूनिंग की आवश्यकता के बिना ट्रैफ़िक को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब है कि कम डिप्लॉयमेंट कार्यों को ट्रैक करना होगा और उपयोगकर्ताओं द्वारा वास्तव में उपयोग किए जा सकने वाले फ़ीचर्स को विकसित करने में अधिक समय व्यतीत करना होगा।