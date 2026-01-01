स्वेल्टे होस्टिंग

Svelte ऐप्स को घंटों के बजाय मिनटों में डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
स्वेल्टे होस्टिंग

सरल स्वेल्टे होस्टिंग, पारदर्शी मासिक मूल्य निर्धारण

अपने Svelte ऐप को उत्पादन के लिए निर्मित विश्वसनीय बुनियादी ढांचे पर होस्ट करें। हमारी 30-दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ निश्चिंत होकर इसे डिप्लॉय करें।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
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Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
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48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
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अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

स्वेल्टे के शिपिंग तरीके के लिए बनाया गया

अपने Svelte ऐप को ऐसे सेटअप के साथ डिप्लॉय करें जो आपके काम में बाधा न डाले। अपना कोड पुश करें, और Hostinger की Node.js होस्टिंग आपके प्रोजेक्ट को आवश्यक रनटाइम प्रदान करेगी, जिससे पेज तेज़ी से लोड होंगे और आपका बिल्ड कम मैन्युअल सेटअप के साथ चलेगा। आपका ऐप एक प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है जिसे लगातार ट्यूनिंग की आवश्यकता के बिना ट्रैफ़िक को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब है कि कम डिप्लॉयमेंट कार्यों को ट्रैक करना होगा और उपयोगकर्ताओं द्वारा वास्तव में उपयोग किए जा सकने वाले फ़ीचर्स को विकसित करने में अधिक समय व्यतीत करना होगा।
स्वेल्टे होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

स्वेल्टे होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वेल्टे होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
स्वेल्टे होस्टिंग एक नोड.जेएस होस्टिंग सेटअप है जिसका उपयोग स्वेल्टे में निर्मित ऐप्स को लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करने के लिए किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके ऐप को रनटाइम, बिल्ड प्रोसेस और डिप्लॉयमेंट वर्कफ़्लो की आवश्यकता होती है ताकि प्रोडक्शन में पेज विश्वसनीय रूप से प्रदर्शित हो सकें और अपडेट को सुचारू रूप से संभाला जा सके।
सामान्य VPS होस्टिंग में, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js, प्रोसेस मैनेजर, अपडेट और सुरक्षा का प्रबंधन स्वयं करना पड़ता है। Hostinger की Node.js होस्टिंग में, ये सभी सर्वर कार्य आपके लिए संभाले जाते हैं, जिससे आप अपने Svelte ऐप और डिप्लॉयमेंट प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जी हां। आप अपना GitHub खाता कनेक्ट कर सकते हैं, निजी रिपॉजिटरी को एक्सेस दे सकते हैं और अपनी चुनी हुई ब्रांच से डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके बाद, उस ब्रांच पर पुश करने से अन्य सभी Git-आधारित डिप्लॉयमेंट की तरह अपडेट ट्रिगर हो सकते हैं।
संसाधनों और ट्रैफ़िक के लिए प्लान की सीमाएँ निर्धारित हैं, और यदि आपका ऐप इन सीमाओं से आगे बढ़ता है, तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। सामान्य उपयोग के लिए हम कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन लगातार उच्च ट्रैफ़िक के लिए आपको बड़े प्लान की आवश्यकता होगी।
ऐप को गिट रिपॉजिटरी में पुश करें, इसे होस्टिंगर से कनेक्ट करें और पैनल से बिल्ड और स्टार्ट कमांड सेट करें। यदि आपका ऐप पहले से ही स्थानीय रूप से चल रहा है, तो माइग्रेशन में आमतौर पर केवल एनवायरनमेंट वैरिएबल और डिप्लॉयमेंट सेटिंग्स को समायोजित करना होता है।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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