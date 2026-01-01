रीमिक्स होस्टिंग

Hostinger पर Remix ऐप्स को तेज़ी से डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
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30 दिन की मनी-बैक गारंटी
रीमिक्स होस्टिंग

सरल मासिक मूल्य निर्धारण, कोई छिपी हुई फीस नहीं

उत्पादन के लिए निर्मित विश्वसनीय बुनियादी ढांचे पर निश्चिंत होकर अपना रीमिक्स ऐप होस्ट करें। हमारी 30-दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के आजमाएं।
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Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
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249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
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Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
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48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
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अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
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दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

तेज़ गति के लिए निर्मित रीमिक्स होस्टिंग

बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के अपने Remix ऐप को Node.js होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। अपना कोड पुश करें, और आपके रूट्स, लोडर्स और एक्शन्स फुल-स्टैक वेब ऐप्स के लिए बने सर्वर-रेडी वातावरण में चलने लगेंगे। आपका प्रोजेक्ट प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना रहेगा, जिसमें प्रोडक्शन ट्रैफिक की ज़रूरतों के हिसाब से अपटाइम और विस्तार की गुंजाइश होगी। इसका मतलब है कि सर्वर के रखरखाव में कम समय लगेगा और उपयोगकर्ताओं के लिए फ़ीचर्स बनाने में ज़्यादा समय मिलेगा।
रीमिक्स होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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रीमिक्स होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रीमिक्स होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
रीमिक्स होस्टिंग का मतलब है रीमिक्स ऐप को Node.js वातावरण पर तैनात करना जो इसके सर्वर कोड को चला सके और वास्तविक ट्रैफ़िक को संभाल सके। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रीमिक्स को एक ऐसे रनटाइम की आवश्यकता होती है जो केवल स्टैटिक फ़ाइल होस्टिंग ही नहीं, बल्कि संपूर्ण अनुरोध प्रबंधन को भी सपोर्ट करे।
VPS के साथ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम, नोड वर्जन, प्रोसेस मैनेजर, अपडेट और सुरक्षा को स्वयं प्रबंधित करते हैं। हमारी रीमिक्स होस्टिंग के साथ, रनटाइम और सर्वर सेटअप आपके लिए पहले से ही व्यवस्थित होता है, इसलिए आप मशीन को बनाए रखने की चिंता किए बिना ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub खाता कनेक्ट करें, निजी रिपॉजिटरी को एक्सेस दें और इच्छित ब्रांच से डिप्लॉय करें। भविष्य में किए जाने वाले पुश सार्वजनिक रिपॉजिटरी की तरह ही नए बिल्ड को ट्रिगर कर सकते हैं।
इसमें अप्रत्याशित ओवरएज शुल्क नहीं है। यदि आपका ऐप प्लान की निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग करता है, तो आपको उच्चतर प्लान में अपग्रेड करना होगा या उपयोग को इस तरह समायोजित करना होगा ताकि सेवा आवंटित संसाधनों के भीतर सुचारू रूप से चलती रहे।
अपने Remix प्रोजेक्ट को GitHub पर पुश करें, Hostinger में रिपॉजिटरी को कनेक्ट करें और इच्छित ब्रांच को डिप्लॉय करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो ऐप कोड और एनवायरनमेंट वैरिएबल को सुरक्षित रखें, और परीक्षण के बाद ट्रैफ़िक को नए डिप्लॉयमेंट की ओर निर्देशित करें।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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