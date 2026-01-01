तेज़ गति के लिए निर्मित रीमिक्स होस्टिंग

बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के अपने Remix ऐप को Node.js होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। अपना कोड पुश करें, और आपके रूट्स, लोडर्स और एक्शन्स फुल-स्टैक वेब ऐप्स के लिए बने सर्वर-रेडी वातावरण में चलने लगेंगे। आपका प्रोजेक्ट प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना रहेगा, जिसमें प्रोडक्शन ट्रैफिक की ज़रूरतों के हिसाब से अपटाइम और विस्तार की गुंजाइश होगी। इसका मतलब है कि सर्वर के रखरखाव में कम समय लगेगा और उपयोगकर्ताओं के लिए फ़ीचर्स बनाने में ज़्यादा समय मिलेगा।