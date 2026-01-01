गैट्सबी होस्टिंग

गैट्सबी साइट्स को घंटों के बजाय मिनटों में डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
गैट्सबी होस्टिंग

गैट्सबी की मेजबानी के लिए सरल मूल्य निर्धारण

विश्वसनीय नोड.जेएस होस्टिंग पर निश्चिंत होकर अपना गैट्सबी ऐप होस्ट करें, जो उत्पादन के लिए बनाया गया है। हर प्लान में 30 दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है, इसलिए आप इसे बिना किसी जोखिम के आज़मा सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

गैट्सबी के प्रदर्शन के लिए निर्मित

बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के अपनी गैट्सबी साइट को नोड.जेएस होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। अपना कोड पुश करें, और आपके स्टैटिक पेज और ऐप लॉजिक एक ऐसे रनटाइम से सर्व किए जाएंगे जो आधुनिक जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार है। आपका प्रोजेक्ट मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें अपटाइम और स्केलिंग की ज़िम्मेदारी आपके लिए संभाली जाती है। इसका मतलब है कि आपको कम डिप्लॉयमेंट टास्क मैनेज करने होंगे और आप उन फीचर्स को बनाने में ज़्यादा समय लगा पाएंगे जिन्हें आपके यूज़र्स वास्तव में देख सकते हैं।
गैट्सबी होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

गैट्सबी होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गैट्सबी होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
गैट्सबी होस्टिंग का मतलब है गैट्सबी ऐप या साइट को ऐसे रनटाइम पर डिप्लॉय करना जो जेनरेटेड फ्रंटएंड को सर्व करता हो और आपके प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक नोड.जेएस भागों को सपोर्ट करता हो। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोडक्शन होस्टिंग अपटाइम, स्केलिंग और डिप्लॉयमेंट को संभालती है, इसलिए आपको सब कुछ अपने लोकल मशीन से चलाने की आवश्यकता नहीं होती है।
VPS के साथ, आप सर्वर, Node.js वर्जन, प्रोसेस मैनेजर, अपडेट और सुरक्षा को स्वयं मैनेज करते हैं। वहीं, मैनेज्ड गैट्सबी होस्टिंग में, प्लेटफॉर्म आपके लिए रनटाइम और डिप्लॉयमेंट फ्लो को संभालता है, जिससे आप सर्वर सेटअप की बजाय ऐप पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub खाता कनेक्ट करें, निजी रिपॉजिटरी को एक्सेस दें और इच्छित ब्रांच से डिप्लॉय करें। अपडेट को भविष्य के पुश से उसी तरह डिप्लॉय किया जा सकता है जैसे सार्वजनिक रिपॉजिटरी के साथ किया जाता है।
संसाधनों और ट्रैफ़िक के लिए प्लान की सीमाएँ निर्धारित हैं, और यदि कोई प्रोजेक्ट इन सीमाओं से आगे निकल जाता है, तो आपको मनमाने अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के बजाय प्लान को अपग्रेड करना होगा। बड़े पैमाने पर लॉन्च करने से पहले वर्तमान सीमाओं के लिए प्लान के विवरण की जाँच करें।
अपने Git रिपॉजिटरी से Gatsby प्रोजेक्ट को कनेक्ट करें या बिल्ड सोर्स अपलोड करें, फिर इसे Hostinger पर डिप्लॉय करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो अपने एनवायरनमेंट वैरिएबल और डोमेन सेटिंग्स को अपडेट करें, फिर सत्यापित करें कि बिल्ड और रनटाइम आपके वर्तमान सेटअप से मेल खाते हैं।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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