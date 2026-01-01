गैट्सबी होस्टिंग

गैट्सबी के प्रदर्शन के लिए निर्मित

बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के अपनी गैट्सबी साइट को नोड.जेएस होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। अपना कोड पुश करें, और आपके स्टैटिक पेज और ऐप लॉजिक एक ऐसे रनटाइम से सर्व किए जाएंगे जो आधुनिक जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार है। आपका प्रोजेक्ट मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें अपटाइम और स्केलिंग की ज़िम्मेदारी आपके लिए संभाली जाती है। इसका मतलब है कि आपको कम डिप्लॉयमेंट टास्क मैनेज करने होंगे और आप उन फीचर्स को बनाने में ज़्यादा समय लगा पाएंगे जिन्हें आपके यूज़र्स वास्तव में देख सकते हैं।