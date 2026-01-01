डॉक्यूसॉरस होस्टिंग

Docusaurus साइट्स को घंटों के बजाय मिनटों में डिप्लॉय करें

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
1 वर्ष के लिए मुफ्त बिज़नेस ईमेल
निःशुल्क प्रबंधित SSL
शुरुआती कीमत249/माह
शुरू करें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
डोक्यूसॉरस होस्टिंग

डॉक्यूसॉरस होस्टिंग के लिए सरल मूल्य निर्धारण

उत्पादन के लिए निर्मित विश्वसनीय Node.js होस्टिंग पर निश्चिंत होकर अपनी Docusaurus साइट होस्ट करें। हर प्लान में हमारी 30-दिन की मनी-बैक गारंटी शामिल है, इसलिए आप इसे बिना किसी जोखिम के आज़मा सकते हैं।
सबसे लोकप्रिय
64% की छूट
Business
आपकी सफलता के लिए अतिरिक्त टूल्स और शक्ति
699
249/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹11,952 (सामान्य कीमत ₹33,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹649/माह की दर पर होता है।
5 वेब ऐप्स
50 वेबसाइटें
2 CPU कोर
3 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 50 GB
5 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान के लाभ:

कनेक्टर शामिल है
मुफ्त
Node.js, PHP/HTML, WordPress और AI बिल्डर का उपयोग करके बनाया गया
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
प्रबंधित SSL प्रमाणपत्र
मुफ्त
वैश्विक इन-हाउस CDN
मुफ्त
स्वचालित डिप्लॉयमेंट के साथ GitHub एकीकरण
IDE-आधारित डिप्लॉयमेंट
नया
दैनिक और ऑन-डिमांड बैकअप
वेब ऐप्लिकेशन फायरवॉल
AI बॉट ट्रैफिक प्रबंधन
असीमित बैंडविड्थ
प्रबंधित MySQL डेटाबेस
65% की छूट
Cloud Startup
क्लाउड होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट्स के लिए 20 गुना अधिक शक्ति
1,699
599/माह
प्लान चुनें
48 माह की सेवाएं ₹28,752 (सामान्य कीमत ₹81,552) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,599/माह की दर पर होता है।
10 वेब ऐप्स
नया
अनगिनत वेबसाइटें
4 CPU कोर
4 GB RAM
दुनिया की सबसे तेज़ NVMe स्टोरेज का 100 GB
अनगिनत मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त

Business प्लान की सारी सुविधाएं, साथ ही:

24/7 प्रायोरिटी विशेषज्ञ सहायता का आनंद उठाएं
एक डेडिकेटेड IP एड्रेस के साथ अधिक नियंत्रण और स्थिरता प्राप्त करें
एक सप्ताह/महीने के लिए ज़ोरदार शक्ति के साथ बढ़ते ट्रैफिक को संभालें
बेहतर डेटाबेस परफॉर्मेंस और कनेक्शन सीमाएं
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दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

Docusaurus दस्तावेज़ों के लिए बनाया गया है जो स्केल करने योग्य हैं।

बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के अपनी Docusaurus साइट को Node.js होस्टिंग पर डिप्लॉय करें। बस अपना डॉक्स ऐप पुश करें, और Hostinger रनटाइम को संभाल लेगा, जिससे आपकी कंटेंट साइट एक सरल और परिचित वर्कफ़्लो के साथ पेज दिखाने के लिए तैयार हो जाएगी। आपका प्रोजेक्ट भरोसेमंद प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, इसलिए आप सर्वर रखरखाव में कम समय और कंटेंट अपडेट करने में अधिक समय लगाते हैं। इससे आपकी टीम को डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक स्थिर ठिकाना मिलता है जो आपकी साइट के विकास के साथ-साथ अपडेट होता रहता है।
डोक्यूसॉरस होस्टिंग

अपना कोड अपलोड करें। बाकी काम हम संभाल लेंगे

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

1. अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करें

GitHub कनेक्ट करें, ZIP फाइल अपलोड करें या अपने AI कोड असिस्टेंट से डिप्लॉय करें। आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से डिटेक्ट किया जाता है, बिल्ड कमांड संभाले जाते हैं, और आप शिप करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

2. तुरंत डिप्लॉय करें

2. तुरंत डिप्लॉय करें

कुछ ही सेकंड में अपना वेब ऐप लॉन्च करें। सर्वर, सुरक्षा, स्केलिंग – सभी का ध्यान रखा जाता है

3. प्रबंधित और स्केल करें

3. प्रबंधित और स्केल करें

नियंत्रण अपने पास रखें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार करें। परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, डोमेंस मैप करें और स्वचालित रूप से रीडिप्लॉय करें।

प्लान्स देखें

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन या CDN चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर और CDN पूरे विश्व में मौजूद है: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
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स्थानीय डिप्लॉयमेंट, वैश्विक पहुंच

डोक्यूसॉरस होस्टिंग से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डॉक्यूसॉरस होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।
डॉक्यूसॉरस होस्टिंग का मतलब है डॉक्यूसॉरस से निर्मित वेबसाइट को लाइव नोड.जेएस वातावरण में तैनात करना ताकि लोग इसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके दस्तावेज़, ब्लॉग या प्रोजेक्ट साइट को केवल स्थानीय विकास ही नहीं, बल्कि एक सर्वर रनटाइम और स्थिर परिनियोजन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
VPS के साथ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम, Node.js वर्जन, प्रोसेस स्टार्टअप, अपडेट और सुरक्षा का प्रबंधन स्वयं करते हैं। Docusaurus होस्टिंग के लिए Hostinger Node.js होस्टिंग के साथ, रनटाइम और डिप्लॉयमेंट सेटअप आपके लिए प्रबंधित किया जाता है, इसलिए आप सर्वर रखरखाव के बजाय साइट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जी हां। अपना GitHub अकाउंट कनेक्ट करें, प्राइवेट रिपॉजिटरी को एक्सेस दें और इच्छित ब्रांच से डिप्लॉय करें। इसके बाद, उस ब्रांच पर पुश करने से पब्लिक रिपॉजिटरी की तरह ही अपडेट ट्रिगर होंगे।
ट्रैफ़िक आपके होस्टिंग प्लान की सीमा से जुड़ा हुआ है, और यदि आपकी डॉक्यूसॉरस साइट का ट्रैफ़िक उस सीमा से अधिक हो जाता है, तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। हम अतिरिक्त उपयोग शुल्क को अस्पष्ट शब्दों में नहीं छिपाते हैं, इसलिए लॉन्च से पहले प्लान की सीमाएँ अवश्य जांच लें।
वेबसाइट को गिट रिपॉजिटरी में रखें, इसे होस्टिंगर से कनेक्ट करें और प्रोडक्शन बिल्ड वाली ब्रांच को डिप्लॉय करें। यदि आप किसी अन्य होस्ट से माइग्रेट कर रहे हैं, तो डिप्लॉयमेंट के बाद अपने डोमेन को होस्टिंगर से कनेक्ट करें और सुनिश्चित करें कि बिल्ड सेटिंग्स आपके मौजूदा सेटअप से मेल खाती हैं।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।