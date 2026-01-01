होस्टिंगर मेल बनाम ज़ोहो मेल

क्या आप Zoho Mail के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं? Hostinger और Zoho की एक संक्षिप्त तुलना करके अपनी आवश्यकताओं के लिए सही बिजनेस ईमेल होस्टिंग सेवा चुनें।
तुलना देखें

Hostinger Mail क्यों चुनें?

एक बेहतरीन ईमेल लिखना जटिल या महंगा होना जरूरी नहीं है। होस्टिंगर यहीं आपकी मदद करता है।

ऐसा मूल्य जो वास्तव में समझ में आता हो

एक प्रोफेशनल इनबॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। होस्टिंगर बिज़नेस ईमेल आपको एक ब्रांडेड पता, मज़बूत सुरक्षा और भविष्य में विस्तार की सुविधा देता है - वो भी बिना किसी अप्रत्याशित नवीनीकरण शुल्क वृद्धि के।

कुछ ही मिनटों में चालू हो जाएगा

तकनीकी सेटअप की कोई झंझट नहीं। आपका डोमेन होस्टिंगर के साथ हो या न हो, इनबॉक्स को चालू करना बस कुछ क्लिक्स का काम है – और आपका पहला पेशेवर ईमेल भेजने के लिए तैयार है।

सभी आवश्यक बातें शामिल हैं।

स्पैम फ़िल्टरिंग, ईमेल प्रमाणीकरण, मोबाइल एक्सेस और एआई लेखन उपकरण - ये सभी इसमें अंतर्निहित हैं। इसलिए आप अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अपने इनबॉक्स पर नहीं।

आमने-सामने की तुलना

कीमतों और विशेषताओं की तुलना एक नजर में करें।
Hostinger Mail
Zoho Mail

प्रति मेलबॉक्स की प्रारंभिक कीमत*

Starts at ₹29/महीना
$1/माह

निःशुल्क डोमेन

हां
नहीं

प्रति मेलबॉक्स संग्रहण

10GB-50GB
5GB-100GB

ईमेल उपनाम

30 तक
30 तक

अग्रेषण नियम

हां
हां

autoresponders

हां
हां

स्पैम और वायरस से सुरक्षा

हां
हां

डीकेआईएम/डीएमएआरसी/एसपीएफ/एआरसी

हां
हां

देखें कि आपके ईमेल किसने खोले।

सभी योजनाएँ
नहीं

ईमेल बातचीत

हां
नहीं

एआई विशेषताएं

जी हां, एआई सहायक, एआई लेखन, स्मार्ट खोज और सारांश।
हां, एआई सहायक

एजेंटिक ईमेल

हां
नहीं

ग्राहक सहेयता

24/7 लाइव चैट
चौबीसों घंटे ईमेल सेवा; सशुल्क योजनाओं पर चैट सुविधा उपलब्ध है।

ट्रस्टपायलट पर समीक्षा स्कोर

4.5 / 5.0
4.0 / 5.0
शुरू करें

*तुलना की तिथि: 1 जून, 2026।

जानिए क्यों 50 लाख से अधिक वेबसाइट मालिक होस्टिंगर को चुनते हैं।

सिर्फ हमारी बात पर भरोसा न करें – यहां उन लोगों के अनुभव दिए गए हैं जिन्होंने होस्टिंगर की बिजनेस ईमेल सेवाओं का उपयोग किया है।

Simos

Review provider

मैं एक साल से ज़्यादा समय से होस्टिंगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इससे बेहद प्रभावित हूँ। उनकी समग्र पेशेवरता स्पष्ट है, और उनकी ईमेल सेवा वास्तव में शानदार है – भरोसेमंद, सेटअप करने में आसान और पेशेवर संचार के लिए एकदम सही।

Bob Stewart

Review provider

Hostinger की सेवा में मेरी ईमेल और डोमेन संबंधी सभी ज़रूरतें पूरी होती हैं, साथ ही उचित सुविधाएँ और वाजिब दाम भी मिलते हैं। अन्य होस्टिंग सेवाएँ खुद को सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करती हैं, लेकिन वे आपको जटिलताओं और मार्केटिंग के जाल में फंसा देती हैं।

OASK Publishers

Review provider

मैं व्यावसायिक संचार के लिए होस्टिंगर ईमेल सेवाओं का उपयोग कर रहा हूं, और कुल मिलाकर, अनुभव सहज और विश्वसनीय रहा है। सेटअप प्रक्रिया सीधी-सादी थी, और कस्टम डोमेन ईमेल को कनेक्ट करना आसान था, यहां तक कि उन्नत तकनीकी ज्ञान के बिना भी।

अपना एआई-संचालित बिजनेस ईमेल प्लान खरीदें

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

किसी भी समय रद्द करें

24/7 सहायता

48-माह प्लान
81% की छूट
Starter
इनके लिए सर्वश्रेष्ठ: सोलोप्रिन्योर्स
149
29/माह
प्लान चुनें
कीमत प्रति मेलबॉक्स। 48-माह की अवधि के लिए। 48-माह की अवधि के लिए ₹69/माह की कीमत पर रिन्यू होगा।
1 मेलबॉक्स शामिल
5 GB स्टोरेज प्रति मेलबॉक्स
5 फॉरवर्डिंग रूल्स
5 ईमेल उपनाम

लाभ:

Agentic Mail
सबसे लोकप्रिय
75% की छूट
Standard
इनके लिए सर्वश्रेष्ठ: छोटे व्यवसाय जो स्केल करने के लिए तैयार हैं।
199
49/माह
प्लान चुनें
कीमत प्रति मेलबॉक्स। 48-माह की अवधि के लिए। 48-माह की अवधि के लिए ₹119/माह की कीमत पर रिन्यू होगा।
1 मेलबॉक्स शामिल
20 GB स्टोरेज प्रति मेलबॉक्स
20 फॉरवर्डिंग रूल्स
10 ईमेल उपनाम

लाभ:

सर्च करें, जवाब दें, सारांश तैयार करें और लिखें - यह सब AI टूल्स की मदद से - असीमित
देखें कि आपके ईमेल किसने खोले।
स्मार्ट AI-संचालित ईमेल रिप्लाई
स्वचालित उत्तर
Agentic Mail
74% की छूट
Premium
स्केल करने वाली टीमों के लिए सर्वोत्तम
299
79/माह
प्लान चुनें
कीमत प्रति मेलबॉक्स। 48-माह की अवधि के लिए। 48-माह की अवधि के लिए ₹179/माह की कीमत पर रिन्यू होगा।
1 मेलबॉक्स शामिल
50 GB स्टोरेज प्रति मेलबॉक्स
50 फॉरवर्डिंग रूल्स
30 ईमेल उपनाम

लाभ:

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
लिंक क्लिक्स और फ़ाइल ओपन को ट्रैक करें
सर्च करें, जवाब दें, सारांश तैयार करें और लिखें - यह सब AI टूल्स की मदद से - असीमित
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Agentic Mail
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Starter
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1 मेलबॉक्स शामिल
5 GB स्टोरेज प्रति मेलबॉक्स
5 फॉरवर्डिंग रूल्स
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Agentic Mail

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

स्पैम, वायरस और फिशिंग से सुरक्षा
किसी भी ऐप या डिवाइस पर अपना ईमेल ऐक्सेस करें
ऑडिट लॉग्स के साथ अपनी सारी मेलबॉक्स गतिविधियां ट्रैक करें
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ अपना डेटा सुरक्षित बनाएं रखें
अपने ईमेल्स आसानी से माइग्रेट करें
अपने अनुपलब्ध होने पर स्वचालित जवाब भेजे जाने के लिए सेट करें
किसी भी अन्य ईमेल एड्रेस पर ईमेल्स फॉरवर्ड करें
गलत टाइप किए गए एड्रेसों पर भेजे गए ईमेल्स का तुरंत पता लगाएं
तेज़, साफ और उपयोग में आसान वेबमेल
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तेज़, साफ और उपयोग में आसान वेबमेल

सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

अपना इनबॉक्स अपने साथ ले आइए।

क्या आप किसी अन्य ईमेल प्रदाता से यहां आ रहे हैं? आपका AI मेलबॉक्स असिस्टेंट Kodee आपके ईमेल, फोल्डर और संपर्कों को तुरंत माइग्रेट कर देगा।
मेलबॉक्स माइग्रेट करें
अपना इनबॉक्स अपने साथ ले आइए।

होस्टिंगर मेल बनाम अन्य ईमेल होस्टिंग प्रदाता

होस्टिंगर मेल बनाम गोडैडी ईमेल

होस्टिंगर बनाम गोडैडी (होस्टिंग)

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